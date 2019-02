Trudne zadanie Bayernu w Berlinie. Lewandowski powinien zagrać

We wtorek był już jeden niesamowity mecz

Już w 1. minucie starcia z SSV Ulm w 2. rundzie Pucharu Niemiec Fortuna Duesseldorf przegrywała 0-1. To rozwścieczyło piłkarzy gości. Jeszcze przed końcem 1. połowy Fortuna prowadziła 4-1, a ostatecznie wygrała 5-1. Świetne zawody rozegrał Dodi Lukebakio, który strzelił dwa piękne gole i miał asystę. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dovedan wprowadził Heidenheim do 3. rundy Pucharu Niemiec

Już w 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy wiele niesamowicie pięknych bramek. Zobacz pięć najlepszych. We wtorek zostaną rozegrane mecze 2. rundy Pucharu Niemiec. Od 18:10 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie się studio przed meczem Hannover 96 - VfL Wolfsburg, a o 20:45 początek transmisji ze spotkania Roedinghausen - Bayern Monachium.

W 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy kilka kapitalnych asyst, a show skradł pomocnik Borussii Dortmund Jadon Sancho. Zobacz pięć najlepszych asyst. We wtorek zostaną rozegrane mecze 2. rundy Pucharu Niemiec. Od 18:10 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie się studio przed meczem Hannover 96 - VfL Wolfsburg, a o 20:45 początek transmisji ze spotkania Roedinghausen - Bayern Monachium.

RB Lipsk pokonał TSG 1899 Hoffenheim 2:1 i awansował do kolejnej fazy zmagań w DFB Pokal. Zobacz najważniejsze wydarzenia.

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

RB Lipsk w końcu ruszył do ataku i wyrównał stan meczu z Victorią Koeln na 1-1 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Gola strzelił Yussuf Poulsen, ale chwilę wcześniej pudło weekendu (a może nawet sezonu) zaliczył Lukas Klostermann. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz Eurosport Playerze.

To wcale nie był spacerek. RB Lipsk po mękach pokonał na wyjeździe w 1. rundzie Pucharu Niemiec czwartoligowca Victorią Koeln 3-1. Oto skrót z tego spotkania. Mecze DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tak Schalke ustaliło rezultat meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko 1 FC Schweinfurt. Piłkarze z Gelsenkirchen wygrali wyjazdowy mecz 2:0 i awansowali do kolejnej rundy.

Lider 2. ligi awansował do ćwierćfinałów

W 3. rundzie Pucharu Niemiec doszło do starcia dwóch zespołów z zaplecza Bundesligi. Lepsze okazało się Paderborn, które pokonało Duisburg 3:1. Zobacz skrót tego spotkania. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz emocjonującą serię jedenastek, która zadecydowała o awansie Werderu Brema do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Rywalizacja o Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W ostatni weekend Bayern zaliczył wpadkę, przegrywając na wyjeździe z Bayerem Leverkusen aż 1:3 i kończąc serię siedmiu zwycięstw w Bundeslidze. Była to czwarta ligowa porażka Bawarczyków. Dokładnie tyle przegranych zawodnicy z Monachium mieli w całym poprzednim sezonie. Ostra krytyka za wynik spadła na Roberta Lewandowskiego.

Po tym starciu były gracz klubu z Allianz Arena, a obecnie ekspert stacji Sky Sports Dietmar Hamann, nie zostawił suchej nitki na polskim napastniku. Jego zdaniem "Lewy”, który podobnie jak koledzy z zespołu zawiódł w przegranym meczu ligowym z "Aptekarzami", powinien zostać sprzedany.

Gra Bayernu to w tym sezonie sinusoida, a trener Kovac nie potrafi ustabilizować formy zespołu. Jakby tego było mało, w drużynie nie brakuje kłopotów. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że do końca sezonu z powodu urazu kciuka nie będzie mógł grać Manuel Neuer. Niemiecki bramkarz niespodziewanie jednak poczuł się lepiej i znalazł się w kadrze na starcie z Herthą.

W poniedziałek z drużyną nie trenował Lewandowski, ale nie wiadomo, co było tego przyczyną. Wszystko wskazuje jednak na to, że napastnik reprezentacji Polski w środę zaprezentuje się na Stadionie Olimpijskim.

Bawarczycy na pewno mają w pamięci porażkę z Herthą z września, gdy ulegli w Berlinie 0:2. Było to jedyne z ostatnich 25 spotkań ligowych, w których Bayernowi nie udało się strzelić gola.

Chorwacki sposób na "Starą Damę"

Teraz przed mistrzami Niemiec kolejne trudne zadanie. Znakomicie zdaje sobie z tego sprawę chorwacki szkoleniowiec monachijczyków.

- Konieczne jest szybkie poprawienie tego, co nie funkcjonowało dobrze w Leverkusen. Nadal oczywiście mamy jakość i możliwości. Mamy do wykonania wielką pracę w Berlinie, naszym celem jest awans do kolejnej rundy Pucharu Niemiec i musimy zagrać dobrze. Jest tylko jeden możliwy plan - wygrać środowy mecz z Herthą. Berlińczycy bronią się dobrze, musimy się upewnić, że będziemy grali szybko i musimy wykorzystywać swoje okazje, aby w początkowych fazach nadać ton temu spotkaniu. Czeka nas wytężona walka - zapowiedział Kovac, który ma świetne wspomnienia ze Stadionu Olimpijskiego.

W maju zeszłego roku był opiekunem Eintrachtu Frankfurt. Wtedy prowadzona przez niego drużyna niespodziewanie zdobyła Puchar Niemiec. W finale pokonała 3:1... Bayern.

W poprzedniej rundzie obecnej edycji tych rozgrywek ekipa z Monachium nie bez kłopotów wyeliminowała SV Rodinghausen, a wcześniej po równie trudnym spotkaniu Drochtersen/Assel (1:0).

Jeśli Bayern zamierza wygrać rozgrywki DFB Pokal po raz 19. w historii musi przeciwstawić się piłkarzom Pala Dardaia z będącym w wyśmienitej formie byłym pomocnikiem Legii Warszawa Ondrejem Dudą na czele.

W najbliższą środę o godzinie 20.45 Eurosport 1 przeprowadzi transmisję ze spotkania 1/8 finału Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Herthą Berlin. Wcześniej, o 18.30 rozpocznie się mecz RB Leipzig -VfL Wolfsburg, a więcej 4. i 6. drużyny Bundesligi.

Ponadto wszystkie mecze 1/8 finału pokaże na żywo Eurosport Player.

Plan transmisji 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Środa, godz. 18:30

RB Leipzig - VfL Wolfsburg, Eurosport 1 i Eurosport Player

Holstein Kiel - FC Augsburg, Eurosport Player