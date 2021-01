Córka Dennisa Rodmana zakochana w piłce nożnej. Czas na zawodową karierę

13.06 | Były zawodnik NBA Denis Rodman znów pojechał do Korei Północnej. Odwiedza Pjongjang w czasie wzrostu napięcia między komunistycznym reżimem a Waszyngtonem. Zapewnia jednak, że zależy mu na pokoju i współpracy. Ale na razie po prostu po raz kolejny przyciąga uwagę. A potrafi to robić jak mało kto, co udowadnia już od ponad 20 lat. Sylwetkę koszykarza przybliżyliśmy w programie "24 Godziny".

- On był niesamowitym sportowcem, a ja mam jego geny, chcę być jednak znana jako Trinity Rodman, a nie tylko jako córka Dennisa Rodmana. Chcę utorować własną ścieżkę i stawać się coraz lepsza podczas tej podróży - powiedziała po środowym drafcie do piłkarskiej ekstraklasy kobiet.

Nastolatka przechodzi na zawodowstwo bez rozegrania choćby jednej minuty na poziomie uniwersyteckim, co jest rzadkością w rozgrywkach kobiet w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej przed rozpoczęciem profesjonalnej kariery spędzają one na uczelni cztery lata.

W ubiegłym roku Rodman miała reprezentować barwy Washington State, lecz sezon został odwołany w związku z pandemią COVID-19. Zdecydowała się jednak zgłosić do draftu NWSL i została wybrana już z drugim numerem. Przed nią uplasowała się tylko bardziej doświadczona 22-letnia defensorka Emily Fox.

- To ogromna szansa dla młodszych zawodniczek, ponieważ im wcześniej zaczniesz profesjonalną karierę, tym lepiej. Nie przychodzę tu z założeniem, że zawsze muszę być w podstawowym składzie. Zamierzam wykorzystać każdą minutę do nauki - powiedziała 19-latka.

Zakochana w piłce

Córka legendarnego koszykarza mierzy 178 cm i występuje w ataku. Jest młodzieżową reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Po ojcu odziedziczyła zapał do sportu, lecz znacznie lepiej czuje się na zielonej murawie niż na koszykarskim parkiecie.

- To daje mi ogromny komfort. Piłka nożna od zawsze chodziła mi po głowie i nie potrafię przestać o niej myśleć. Chciałam występować na piłkarskim boisku i poprawiać swoje umiejętności. Zakochałam się w tej grze - przyznała utalentowana zawodniczka.