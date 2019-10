Piłkarz Liverpoolu w Księdze Rekordów Guinnessa. "To dla mnie honor"

21-letni zawodnik umieścił na Twitterze zdjęcie z certyfikatem Księgi Rekordów Guinnessa. Dotychczas najlepsi w tej kategorii w historii byli Andy Hinchcliffe, Leighton Baines i Andrew Robertson, którzy odpowiednio w sezonach 1994/95, 2010/11 i 2018/2019 mieli po 11 asyst.





12 - The most assists by a defender in a single Premier League season:



12 - Trent Alexander-Arnold, 2018-19

11 - Andrew Robertson, 2018-19

11 - Leighton Baines, 2010-11

11 - Andy Hinchcliffe, 1994-95



Guinness. https://t.co/PHidOrJW0e — OptaJoe (@OptaJoe) October 16, 2019







Kontuzja bramkarza Manchesteru United, a lada dzień hit z Liverpoolem Z mieszanymi... czytaj dalej » - To dla mnie wielki honor, że znalazłem się w takim gronie. Zawsze chciałem pomagać drużynie w kreowaniu akcji ofensywnych. Mam nadzieję, że mój rekord pozostanie ważny kilka lat - powiedział Alexander-Arnold.

Genialny pomysł

Ubiegły sezon był dla młodego piłkarza The Reds niezwykle udany. Alexander-Arnold wygrał z drużyną Ligę Mistrzów, a w krajowych rozgrywkach wywalczył wicemistrzostwo Anglii. Obrońca otrzymał wiele indywidualnych wyróżnień. Został m.in. wybrany do jedenastki sezonu 2018/2019 Premier League.

Najpiękniejszą asystę popisał się jednak nie w rozgrywkach ligowych, a w Champions League. W rewanżowym spotkaniu w półfinale w genialny sposób zaskoczył całą defensywę Barcelony, dzięki czemu Divock Origi strzelił gola na 4:0, co dało awansu do finału. Był to jeden z najwspanialszych momentów w historii Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Barca wygrała bowiem aż 3:0.