Bez Rybusa, ale z Krychowiakiem. Polacy trenowali ostatni raz przed wylotem do Izraela

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

Obaj piłkarze Lokomotiwu Moskwa przylecieli na zgrupowanie do Warszawy z kłopotami zdrowotnymi po ostatniej kolejce ligowej. Krychowiak doznał wstrząśnienia mózgu, a Rybus ma problemy z mięśniem uda.

Pierwszy z nich o perturbacjach zdrowotnych już zapomniał.



Powrot na boisko

Happy to be back #laczynaspilkapic.twitter.com/nu7LUDhAlu — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) November 14, 2019





W czwartkowych zajęciach na stadionie stołecznej Polonii Krychowiak trenował z kadrą, zabrakło natomiast Rybusa.



- Maciek cały czas ma zajęcia fizjoterapeutyczne. Wszyscy pozostali piłkarze odbyli normalny trening - przyznał rzecznik prasowy reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Polacy polecą do Izraela. Jest decyzja w sprawie meczu Polski Związek... czytaj dalej »

"Nie ma powodów do niepokoju"

W piątek o godz. 9.35 Polacy wylecą do Izraela. Najpierw dotrą do Tel Awiwu, a następnie przejadą autokarem do oddalonej o ok. 70 kilometrów Jerozolimy.



Jeszcze niedawno mecz z Izraelem - z uwagi na napiętą sytuację w tym kraju - stał pod znakiem zapytania, jednak już wiadomo, że piłkarze polecą zgodnie z planem.



- Od wczoraj przebywają tam nasi ludzie, odpowiedzialni między innymi za sprawy logistyki, a także żywienia. Mówią, że wszystko jest w porządku i czują się bezpieczni. Nie ma żadnych powodów do niepokoju - podkreślił w czwartek rzecznik reprezentacji.



Pobyt polskich piłkarzy w Izraelu przypadnie na czas szabatu. To w kalendarzu żydowskim tradycyjny świąteczny dzień odpoczynku, trwający od piątkowego do sobotniego zachodu słońca.



Już wcześniej sztab kadry zapewniał, że nie zakłóci to przygotowań Polaków. W trakcie szabatu m.in. zakazane jest gotowanie. Posiłki dla Biało-Czerwonych zostaną więc przygotowane dzień wcześniej. W hotelu są specjalne urządzenia, które podtrzymają ich ciepło.



Trzy dni później, na zakończenie eliminacji, reprezentacja Polski podejmie w Warszawie Słowenię.

W tym meczu na boisku ma pojawić się Łukasz Piszczek, dla którego będzie to oficjalne pożegnanie z reprezentacją narodową.



Po ośmiu kolejkach eliminacji Euro 2020 drużyna Jerzego Brzęczka prowadzi w tabeli grupy G z dorobkiem 19 punktów, wyprzedzając wicelidera Austrię o trzy. Macedonia Północna, Słowenia oraz Izrael mają po 11 punktów, a Łotwa - żadnego.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godz. 20.45 czasu polskiego. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Powołania do kadry Polski na mecze z Izraelem i Słowenią:

Bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Arkadiusz Reca (SPAL Ferrara), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund - tylko na mecz ze Słowenią).



Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Dominik Furman (Wisła Płock), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli).



Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Krzysztof Piątek (AC Milan).