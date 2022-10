Barcelona wściekła na sędziów. "Jestem wkurzony i oburzony"

Zobacz przygotowania piłkarzy Barcelony do starcia z Interem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Duma Katalonii przegrała na San Siro 0:1 po strzale z dystansu Hakana Calhanoglu w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wprawdzie w 67. minucie do wyrównania doprowadził Pedri, jednak słoweński sędzia po analizie VAR anulował gola z powodu zagrania piłki ręką przez Ansu Fatiego.

Xavi: niesprawiedliwość

- Nie wiem, dlaczego bramka Pedriego nie została uznana. Na początku sezonu tłumaczono nam, że sędziowie nie będą sprawdzać takich goli, jeśli piłka wcześniej przypadkowo dotknie ręki nie strzelca, a innego zawodnika. Tu Ansu nie dotknął jej dobrowolnie, jego zagranie wynikało z odbicia piłki przez Onanę (bramkarza Interu) tuż przed - komentował po meczu obrońca Barcelony Eric Garcia.

Źródło: Getty Images Fati dotknął piłki ręką, sędzia nie uznał gola

Złość piłkarzy Dumy Katalonii jest tym większa, że w końcówce, w której sędzia doliczył aż osiem minut, arbiter nie podyktował rzutu karnego za rzekome zagranie piłki ręką przez Denzela Dumfriesa. Arbiter gry nie przerwał, ale rozpoczęła się analiza VAR. Ujęcia z kamer telewizyjnych sugerowały, że piłka rzeczywiście trafiła w jego dłoń. Vincić mimo wszystko rzutu karnego nie podyktował.



dumfries’ hand placement pic.twitter.com/PAUC3EoRXb — andrɘa (@andreaxfc) October 4, 2022

- Jestem wkurzony i oburzony sytuacją, w której przyszło nam żyć. Nie ma innego słowa niż oburzenie. To była niesprawiedliwość. Dla mnie ręka była bardzo wyraźna. Sędzia powinien udzielić wyjaśnień, jego decyzje były decydujące dla losu meczu. Jeśli była ręka Ansu, anulowano gola, ale potem nie odgwizdano ręki Dumfriesa. Nie rozumiem tego - grzmiał po meczu trener Barcelony. Barcelonie należał się rzut karny w Mediolanie? Ta klatka mówi bardzo wiele Barcelona... czytaj dalej »

- Anulowali nam gola po sytuacji, która była identyczna do tej, za którą nie otrzymaliśmy rzutu karnego. Co roku zmieniają przepisy i ani my, ani nawet oni sędziowie nie wiedzą, kiedy jest jedenastka - dodał oburzony prawy obrońca Barcy Sergi Roberto.

Barcelona na półmetku pod ścianą

To już druga wyjazdowa porażka wicemistrzów Hiszpanii w bieżącej edycji Ligi Mistrzów, druga bez strzelonego gola.

- Mieliśmy więcej okazji niż oni, ale oni w defensywie byli bardzo mocni i w efekcie zostały nam trzy finały. Te dwie porażki mocno mnie obciążają, musimy wymagać od siebie znacznie więcej w tych rozgrywkach - podkreślił Xavi.

By nie dopuścić do sytuacji, w której drugi rok z rzędu Barcelona nie wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów, za tydzień musi pokonać mediolańczyków u siebie w rewanżu.

- Martwię się porażką. Bayern ma dziewięć punktów, Inter sześć, a my trzy. Sytuacja jest złożona. Nasza rzeczywistość jest taka, że mamy dwa mecze w domu, musimy je zagrać z większą intensywnością i rytmem - podsumował szkoleniowiec Blaugrany.

Źródło: Getty Images Xavi za protesty został ukarany żółtą kartką

Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

Ajax Amsterdam - SSC Napoli 1:6 (1:3)

Liverpool - Rangers FC 2:0 (1:0)



grupa B

FC Brugge - Atletico Madryt 2:0 (1:0)

FC Porto - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)

grupa C

Bayern Monachium - Viktoria Pilzno 5:0 (3:0)

Inter Mediolan - Barcelona 1:0 (1:0)



grupa D

Olympique Marsylia - Sporting Lizbona 4:1 (3:1)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:0