Waldemar Fornalik na dłużej w Piaście. Dobre wyniki zadecydowały

Drugi mecz z rzędu wygrał w LOTTO Ekstraklasie Piast Gliwice. Po efektownym zwycięstwie z Lechem 4:0, w piątek pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 2:1. Zobaczcie, co przed kamerami Eurosportu powiedział trener gliwiczan Waldemar Fornalik.

08.03 | Zobacz, co powiedział po meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice trener gości Waldemar Fornalik. Jego zespół wygrał 2:0 po golach Kirkeskova i Sedlara.

„Waldek King”, bo taki pseudonim nadali mu swego czasu kibice Ruchu Chorzów, objął stery w Piaście we wrześniu 2017, zastępując Dariusza Wdowczyka. Jego dotychczasowy kontrakt wygasał z końcem tego sezonu. Nowa umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 roku.

Początkowo w Gliwicach szkoleniowiec przeżywał trudne chwile, ale władze klubu okazały się wyrozumiałe i dały mu spokojnie pracować.

Sezon 2017/2018 Piast zakończył tuż nad strefą spadkową, bo na 14. miejscu. W obecnych rozgrywkach, zespół ze stadionu przy ul. Okrzei na siedem kolejek przed końcem zajmuje trzecią pozycję, premiowaną startem w eliminacjach Ligi Europy. Na dodatek ekipa ma pięć punktów przewagi nad goniącą Cracovią. Do wicelidera Legii i lidera Lechii gliwiczanie tracą siedem punktów.

Były selekcjoner

Waldemar Fornalik największą renomę wyrobił sobie w chorzowskim Ruchu. Jako pierwszy trener "Niebieskich” trzykrotnie znalazł się na podium Ekstraklasy. Najpierw w 2010 roku jedenastka z Górnego Śląska była trzecia, a w 2012 roku zdobyła tytuł wicemistrza Polski. Dobre wyniki w klubie sprawiły, że zaufały mu władze PZPN. Fornalik w latach 2012-2013 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Niestety przegrane eliminacje do mistrzostw świata w Brazylii sprawiły, że związek zakończył współpracę. Potem Fornalik wrócił do Chorzowa i ponownie zajął trzecie miejsce w ekstraklasie - 2014 rok. Tam prowadził zespół po raz drugi do 2017 roku.