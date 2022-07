Trener sfaulował piłkarza w czasie meczu. Tłumaczenie też niczego sobie

Kuriozalny gol w Argentynie. Bramkarz trafił rywala w głowę Takie gole padają... czytaj dalej » Velez Sarsfield to jedna ze słabszych drużyn ligi argentyńskiej. Przed sobotnim meczem w 28-zespołowej stawce zajmował dopiero 25. miejsce. Wyjazdowe spotkanie z piątym w tabeli Godoy Cruz było zatem dla ekipy Mediny dużym wyzwaniem.

Tłumaczy się instynktem

Na osiem minut przed ostatnim gwizdkiem goście mieli bardzo korzystny wynik, remisowali 1:1 i walczyli o utrzymanie rezultatu. Po prostej stracie jednego z piłkarzy Velezu bocznym sektorem z kontratakiem ruszył Matias Ramirez. Wszystko działo się tuż przed nosem Mediny, który postanowił to wykorzystać w bardzo niesportowy sposób. Z premedytacją podstawił nogę piłkarzowi rywali i przerwał jego akcję. W pierwszej chwili próbował tłumaczyć sędziemu, że Ramirez po prostu na niego wpadł, ale arbiter nie dał temu wiary i wyrzucił szkoleniowca z boiska.



Vélez Sarsfield manager Alexander Medina was sent off against Godoy Cruz last night after he fouled an opposition player... pic.twitter.com/CfMvOMkjiA — SPORTbible (@sportbible) July 30, 2022





Już bez Mediny na ławce Velez zdołał utrzymać remis.

Kiedy emocje opadły, trener zrozumiał swój błąd i przeprosił. - Byłem blisko i instynktownie postawiłem stopę przed nim. Pablo Echavarria to dobry sędzia. Wyjaśnił mi swoją decyzję i ją rozumiem. Trenerzy czują piłkę nożną w bardzo szczególny sposób. Sam przestałem grać kilka lat temu, ale wciąż jest we mnie piłkarz - tłumaczył Urugwajczyk cytowany przez portal clarin.com.

Niezrozumiałe błędy bramkarza

Wybryk Mediny to niejedyna kuriozalna sytuacja z meczu Godoy Cruz - Velez Sarsfield. Już na początku spotkania gospodarze strzelili gola, który robi furorę w mediach społecznościowych. Bramkarz przyjezdnych Lucas Hoyos w pozornie niegroźnej sytuacji zaliczył serię katastrofalnych błędów, czym sprezentował trafienie Pierowi Barriosowi.