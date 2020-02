Trener wyrzucony z boiska po tym, jak dał po głowie swojemu piłkarzowi

Wszystko działo się w niedzielnym meczu Serie D (czwarty poziom rozgrywkowy we Włoszech). Ekipa Grosseto mierzyła się z Monterosi FC. Emocji nie brakowało, w końcu spotkały się czołowe zespoły ligi.



Nie utrzymali ich na wodzy pomocnik Grosseto Riccardo Cretella i jego szkoleniowiec Lamberto Magrini. Piłkarz był niezadowolony, że pod koniec spotkania został zmieniony. Jego frustrację dostrzegł trener, który postanowił go skarcić - uderzył go jedną ręką w głowę, gdy Cretella dotarł do ławki rezerwowych.



MISTER, MA CHE FAI?



Durante il match #Grosseto-#Monterosi , #Cretella viene sostituito e non la prende bene. Questa la reazione di mister #Magrini, tecnico del #Grosseto#Sportitaliapic.twitter.com/kJNbSHqCix — Sportitalia (@tvdellosport) February 16, 2020

Po skandalu w lidze portugalskiej. "Konstytucja w sposób jasny potępia rasizm" Rasistowskie... czytaj dalej » Sytuację próbowali uspokajać pozostali rezerwowi Grosseto. Zareagował też sędzia główny, który po konsultacji ze swoim asystentem wyrzucił Magriniego z boiska, pokazując mu czerwoną kartkę. 58-letni szkoleniowiec próbował się tłumaczyć, ale decyzja była nieodwołalna. Długo nie mógł się z nią pogodzić.

Ostatecznie jego drużyna wygrała 1:0. W tabeli grupy E Serie D zajmuje pozycję lidera - 48 punktów. O jeden mniej zgromadził zespół Monterosi FC.

Podobny skandal w Serie A

Podobny incydent we Włoszech miał miejsce w 2012 roku, do tego na szczycie - w Serie A. Delio Rossi, pracujący wówczas jako trener Fiorentiny, zaatakował piłkarza swojego zespołu Adema Ljajica, również po tym, jak doszło do zmiany. Serbski pomocnik nie krył frustracji, padły mocne słowa i doszło do szarpaniny.



Niedługo po spotkaniu z Novarą, zakończonym wynikiem 2:2, Rossi został zwolniony.