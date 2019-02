W Tottenhamie się poddają. "Straciliśmy wielką szansę"

Tottenham w sobotę mógł zbliżyć się do Manchesteru City na dwa punkty. Jednak porażka z Burnley oznacza, że nie tylko nie udało się zmniejszyć straty do The Citizens, ale w niedzielę jeszcze bardziej The Spurs może odskoczyć Liverpool, który zagra na wyjeździe z Manchesterem United.

Menedżer londyńskiego zespołu wie, że szanse na tytuł są bardzo małe.

- Mówiłem już wcześniej, że to spotkanie będzie kluczowe. Podkreślałem, że jeśli nie wygramy, to nie możemy się uznawać za pretendentów. Straciliśmy wielką szansę – wyznał.

- Jeśli chcesz nim być, to musisz przyjechać i pokazać swoje atuty oraz udowodnić, że na to zasługujesz. Tak się jednak nie stało. Musimy poszukać przyczyn tej porażki, zrozumieć, co się stało – dodał.

Co się stało?

- Straciliśmy gola, potem strzeliliśmy. Mieliśmy kilka sytuacji, ale nie stworzyliśmy ich wystarczająco dużo. Nie chodzi o taktykę czy dobór piłkarzy. W takich meczach musisz walczyć. Nam tego zabrakło – zauważył Pochettino.

Może dostać karę

Po końcowym gwizdku argentyński menedżer i jego asystent Jesus Perez wbiegli na murawę i wdali się w dyskusję z arbitrem Mikiem Deanem. Nie wiadomo, jakie słowa padły, ale emocji było nie mniej niż na murawie. Niewykluczone, że sprawą zajmie się wydział dyscyplinarny ligi.

Sędzia Mike Dean i menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino

- To nie jest moje normalne zachowanie. Byłem po meczu, który przegraliśmy i tak naprawdę przestaliśmy się liczyć w walce o tytuł. Byłem zawiedziony, do tego doszły emocje i może trochę przesadziłem – wyznał.

- Zaakceptuję oczywiście każdą karę. Mam jednak nadzieję, że nic się nie wydarzy – zakończył.

W najbliższą środę Tottenham zmierzy się w derbach Londynu z Chelsea.

Wyniki 27. kolejki:

Burnley - Tottenham 2:1

Bournemouth - Wolverhampton 1:1

Newcastle United - Huddersfield Town 2:0

Cardiff City - Watford 1:5

West Ham United - Fulham Londyn 3:1

Leicester City - Crystal Palace 1:3

w niedzielę:

Arsenal Londyn - Southampton

Manchester United - Liverpool



Mecz Everton - Manchester City (0:2) - rozegrany awansem

Mecz Chelsea - Brighton - przełożony