VAR pomógł Tottenhamowi, ale trener Pochettino tak wygrywać nie chce

Pod względem korzystania z powtórek wideo przy rozstrzyganiu boiskowych zdarzeń angielska piłka jest zacofana na tle Europy. System testowany jest m.in. w Pucharze Ligi, co - jak w rozgrywkach w innych krajach - wzbudza kontrowersje.

Spór o murawę po hicie ligi angielskiej. "Nigdy nie prosiłem o dłuższą trawę" Od hitu ligi... czytaj dalej » Nie obyło się bez nich we wtorek. Tottenham pokonał Chelsea 1:0 po trafieniu Harry'ego Kane'a z rzutu karnego w 26. minucie. Sędzia Michael Taylor sprawdził z asystentem wideo, czy rozpędzony napastnik Tottenhamu był faulowany przez bramkarza Kepę Arrizabalagę oraz czy przy podaniu był spalony i wskazał na jedenasty metr.

Pochettino nie chce tak wygrywać

Trener zwycięskiej drużyny Pochettino stwierdził po spotkaniu, że jest zwolennikiem technologii w rozstrzyganiu boiskowych sytuacji, ale w takim kształcie VAR jest jego zdaniem wadliwy.

- Dziś na tym skorzystałem, ale nie podoba mi się, że stało się to w ten sposób. Myślę, że nie jest jasne, jak interpretować przepisy. Trzeba mieć pewność w ocenie sytuacji. Co tydzień oglądam La Ligę i nikt tam nie jest z tego zadowolony, ani duże, ani małe kluby. To dobry przykład dla nas (czego unikać). Mamy jeszcze sześć miesięcy, żeby wszystko poprawić - podkreślił.



VAR zostanie wprowadzony do rozgrywek Premier League od przyszłego sezonu. W porównaniu do innych najmocniejszych europejskich lig to późno.

Trener Chelsea poirytowany

Woli Tottenham od Manchesteru. "Chciałbym pracować tu przez 20 lat" Mauricio... czytaj dalej » Po meczu z Tottenhamem brytyjskie media publikowały zdjęcia stojącego w stadionowym tunelu trenera Chelsea Sarriego z laptopem w ręku. Włoch chciał wytknąć arbitrowi błąd. Co ciekawe, szkoleniowiec nie denerwował się na decyzję o karnym, tylko na zamieszanie wywołane spalonym przy podaniu do Kane’a. Według telewizyjnych powtórek napastnik był w linii z ostatnim obrońcą.

- Widziałem kilka minut temu nagranie. To był spalony. Nasza kamera była ustawiona na wysokości Kane'a i był spalony. Ale to nieważne. Ważne było to, co zrobił asystent, który nie pobiegł za akcją. To nie pomogło naszym obrońcom. Jeśli nie jesteś pewien, to powinieneś biec za akcją. W tym przypadku on się zatrzymał - stwierdził Sarri, który dziwił się też, że w Pucharze Ligi VAR obowiązuje, podczas gdy w Premier League jeszcze nie.

Rewanż na Stamford Bridge zostanie rozegrany 22 stycznia.