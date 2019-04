Wyznanie trenera po meczu: mam białaczkę, chcę dalej pracować

Sevilla w 31. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy wygrała na wyjeździe 2:0. Caparros stanął przed kamerami i opowiedział o swojej chorobie.



- Wszyscy wiedzą, że mam Sevillę we krwi, ale pojawił się problem z moimi białymi i czerwonymi krwinkami. Mam przewlekłą białaczkę - stwierdził.



In today's post-match conference, Joaquín Caparrós has confirmed that doctors have diagnosed him with a chronic leukemia. pic.twitter.com/cFuI6Y2WH2 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 7 kwietnia 2019





Chce nadal cieszyć się pracą

Caparros od razu podkreślił, że pomimo problemów zdrowotnych, nie myśli o rezygnacji z pracy.

- Nie jestem poddany żadnemu leczeniu, więc wszyscy powinni zachować spokój. Codziennie normalnie funkcjonuję - przyznał.

Choroba została szybko zdiagnozowana i według lekarzy nie będzie mu przeszkadzać w najbliższych miesiącach.

W połowie marca Caparros objął Sevillę po raz trzeci w karierze. Pełniący do tej pory funkcję dyrektora sportowego szkoleniowiec ma poprowadzić drużynę do końca sezonu.

- Chcę nadal cieszyć się moją pracą i dziękuję klubowi, że mi to umożliwił. Nie będę więcej o tym rozmawiać - zakończył trener Andaluzyjczyków.

Po niedzielnym zwycięstwie Sevilla z 49 punktami zajmuje piąte miejsce. Traci punkt do czwartego Getafe.