Trener Realu: cierpieliśmy

Kibice Realu tłumnie przybyli do Paryża, gdzie w sobotnim finale Ligi Mistrzów ich zespół podejmuje Liverpool.

24.04 | Jak informują włoskie media, Carlo Ancelotti jest coraz bliżej objęcia posady w tamtejszej reprezentacji piłkarskiej. Doświadczony szkoleniowiec spotkał się z prezesami federacji, a do ustalenia są jeszcze kwestie finansowe - pisze dziennik "Corriere dello Sport".

Real Madryt rządzi w Europie. Jeden celny strzał wystarczył Real wielki,... czytaj dalej » Real wygrał 1:0 i po raz kolejny okazało się, że w futbolu nie zawsze liczą się statystyki. Liverpoolczycy byli groźniejsi, oddali więcej strzałów (9:1!). Ostrzeliwali madrycką bramkę zwłaszcza w pierwszej połowie, ale Thibaut Courtois dokonywał w niej cudów.

- Nie mogę w to uwierzyć. To był trudny mecz, cierpieliśmy w pierwszej połowie, ale ostatecznie po tych wszystkich spotkaniach, jakie rozegraliśmy, myślę, że zasłużyliśmy na triumf w Lidze Mistrzów – podsumował Ancelotti.

Klopp: niewiarygodne

- To niewiarygodne – to z kolei pierwsze słowa jego vis-a-vis. Juergen Klopp, trener Liverpoolu, miał prawo czuć olbrzymi niedosyt.

Trener z innej planety. Carlo Ancelotti zapisał się w historii Trener Realu... czytaj dalej » - Oddaliśmy o wiele więcej strzałów, również tych na bramkę, ale najważniejsza statystyka jest po stronie Realu. Oni strzelili gola, a my nie – to najłatwiejsze wytłumaczenie w świecie futbolu. Trudne, ale oczywiście to szanujemy – przyznał.

Pogratulował Realowi 14. tytułu najlepszej klubowej jedenastki w Europie, docenił również klasę bramkarza rywali.

Courtois dwoił się i troił. Nie dał się pokonać.

- To były niewyobrażalne interwencje – skwitował Klopp.

Courtois: powiedziałem, że wygramy

Wspomniany Courtois, bohater Realu, został uznany graczem finału.

- Powiedziałem na konferencji prasowej przed finałem, że wygramy – belgijski bramkarz zaczął z przymrużeniem oka.

Po chwili, już na poważnie, dodał: - Szczerze mówiąc, naprawdę nie mogę uwierzyć, że udało mi się obronić ten strzał Mohameda Salaha.

Bo to napastnik Liverpoolu był najbliżej szczęścia. Courtois w 16. minucie instynktownie odbił piłkę po strzale Egipcjanina.

Źródło: PAP/EPA Courtois bohaterem Realu

REAL MADRYT - LIVERPOOL 1:0

bramka: Vinicius (59')

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy - Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric (90. Daniel Ceballos) - Federico Valverde (86. Eduardo Camavinga), Karim Benzema, Vinicius Junior (90+3. Rodrygo).

Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Andrew Robertson - Fabinho, Thiago Alcantara (77. Roberto Firmino), Jordan Henderson (77. Naby Keita) - Mohamed Salah, Sadio Mane, Luis Diaz (65. Diogo Jota).