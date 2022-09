Śmiechy na konferencji PSG. Reaguje minister sportu

Klub z Paryża jest na cenzurowanym we Francji od soboty, gdy pochwalił się, że na ligowy mecz do Nantes, oddalonego o 380 km od Paryża, wysłał piłkarzy prywatnym odrzutowcem.

We Francji akurat ekolodzy apelują o ograniczenia takich podróży w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Podają przykład Leo Messiego, innej gwiazdy PSG, który od sierpnia miał wykonać 52 loty swoim odrzutowcem, generując 1,5 tys. ton emisji CO2. To mniej więcej tyle, ile przeciętny Francuz przez 150 lat.

Paryżanom zarzucono kpienie z ekologii. Pierwszy publicznie zareagował szef kolei TGV Alain Krakovitch, który zaprosił klub do podróży szybkimi pociągami. "Paryż – Nantes to dwie godziny drogi naszymi składami. Oferta dostosowana do waszych potrzeb, dla naszych wspólnych interesów, uwzględniających: bezpieczeństwo, prędkość, usługi i ekologię" – napisał na Twitterze, kierując swój wpis do PSG.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022





A może jachtem piaskowym?

Do propozycji odniósł się w poniedziałek jeden z dziennikarzy na konferencji prasowej poświęconej pierwszemu meczowi paryżan w nowej edycji Ligi Mistrzów.

- Rozmawiał pan o tym z piłkarzami? – w pewnym momencie pada pytanie pod adresem trenera.

W pierwszej chwili konsternacja. Mbappe patrzy na trenera zdziwiony. Galtier odwzajemnia się spojrzeniem. Za sekundę obydwaj wybuchają śmiechem. Piłkarz niemal leży rozbawiony na stole, szkoleniowiec zatyka nos, by móc powstrzymać śmiech. Bez skutku.

Źródło: Getty Images Kylian Mbappe nie mógł zapanować nad śmiechem

Mija moment, wreszcie Galtier zdołał wydusić z siebie jakieś słowa.

- Proszę mi wybaczyć – rozpoczął.

Za chwilę dodał: - Przeczuwałem, że dojdziemy do tego pytania.

Minął kolejny moment i trener PSG odniósł się do szumu wywołanego wpisem szefa TGV.

- Żeby być z panem szczerym, rano rozmawialiśmy z firmą, która organizuje nasze wyjazdy. Sprawdzamy, czy nie możemy przemieszczać się jachtem piaskowym – stwierdził.

Mówił niby poważnie, ale dziennikarze i Mbappe ironię zrozumieli. Znów salę zalała fala śmiechu.

Źródło: Getty Images Trener Christophe Galtier zatykał nos. Bez skutku

Minister zwróciła uwagę

Na tym się nie skończyło. Ciąg dalszy napisała minister sportu.

"Panie Galtier, przyzwyczaił nas pan do właściwszych i bardziej odpowiedzialnych odpowiedzi - zwróciła się do trenera za pośrednictwem mediów społecznościowych Amelie Oudea-Castera.



M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? @PSG_inside@CBeaune#Sobriété#Mbappe#Galtier#psg#TGVhttps://t.co/gzmcjI4N8J — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 5, 2022





PSG, razem z Juventusem, Benfiką i Maccabi Hajfa, znalazło się w grupie H ruszającej we wtorek Ligi Mistrzów.

GRUPY LIGI MISTRZÓW:

Grupa A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Rangers FC

Grupa B: FC Porto, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Grupa C: Bayern Monachium, Barcelona, Inter Mediolan, Viktoria Pilzno

Grupa D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Olympique Marsylia

Grupa E: AC Milan, Chelsea Londyn, FC Salzburg, Dinamo Zagrzeb

Grupa F: Real Madryt, RB Lipsk, Szachtar Donieck, Celtic Glasgow

Grupa G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhaga

Grupa H: Paris Saint-Germain, Juventus Turyn, Benfica Lizbona, Maccabi Hajfa

Program 1. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:



wtorek, 6 września



Grupa E

Dinamo Zagrzeb - Chelsea Londyn (godz. 18.45)

FC Salzburg - AC Milan (21.00)



Grupa F

Celtic Glasgow - Real Madryt (21.00)

RB Lipsk - Szachtar Donieck (21.00)



Grupa G

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga (18.45)

Sevilla - Manchester City (21.00)



Grupa H

Paris Saint-Germain - Juventus Turyn (21.00)

Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa (21.00)



środa, 7 września



Grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC (18.45)

Napoli - Liverpool (21.00)



Grupa B

Club Brugge - Bayer Leverkusen (21.00)

Atletico Madryt - FC Porto (21.00)



Grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno (21.00)

Inter Mediolan - Bayern Monachium (21.00)



Grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona (18.45)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia (21.00)