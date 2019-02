Trener rywali chwali Zielińskiego, Ancelotti gani napastników. "Za dużo altruizmu"

Przed tygodniem włoski zespół zwyciężył na wyjeździe 3:1, w rewanżu trener Ancelotti mógł sobie pozwolić na roszady. Z szansy skorzystali z pewnością Adam Ounas oraz Simone Verdi. Obaj strzelili po golu, a ten pierwszy zaliczył też asystę. Napoli wygrało rewanż 2:0.

- Osiągnęliśmy nasz cel i jestem usatysfakcjonowany - powiedział w Sky Sport Italia. - Najważniejszym aspektem w tego typu meczu jest podejście, profesjonalizm i koncentracja. Nie robiliśmy dziś wyjątkowych rzeczy, ale każdy pokazał właściwe podejście - podkreślił Ancelotti.

"Słabe wykończenie"

Zieliński grał w ekipie gospodarzy do 66. minuty, a Arkadiusz Milik od 77. Ten drugi mógł zakończyć mecz z dwiema bramkami, ale najpierw jego piękny strzał sprzed pola karnego świetnie obronił bramkarz Szwajcarów, a następnie, już w doliczonym czasie, Polak otrzymał podanie od Lorenzo Insigne, ale piłka w ostatnim momencie mu odskoczyła. To była wyborna szansa. Jak pokazały kamery, Ancelotti nie był zadowolony. Po meczu włoski trener odniósł się do skuteczności swojego zespołu.

Źródło: PAP/EPA Milik miał dobrą okazję do strzelenia gola

- Stworzyliśmy ostatnio wiele okazji, ale niewiele wykorzystaliśmy. Pozytywne jest to, że nie ma egoizmu. Jeśli już, to jesteśmy zbyt altruistyczni i staramy się uzyskać dodatkowe podanie, a nie gola. Jednak pracowanie przy nadmiarze altruizmu jest znacznie łatwiejsze niż nadmiar egoizmu - podkreślił.

- Być może słabe wykończenie jest również spowodowane tym, że pracujemy ciężko, napierając i broniąc, że tracimy widoczność przed bramką. Mamy trochę pecha, ale jeśli skupimy się na naszej pracy, to zobaczymy efekty - zakończył.

Źródło: gettyimages.com Ancelotti nie był do końca zadowolony

Seria Milika bez strzelonego gola w europejskich pucharach trwa już półtora roku. Ostatniego strzelił Szachtarowi Donieck we wrześniu 2017 roku.

"Ogromne wrażenie"

Do gry włoskiej drużyny odniósł się na pomeczowej konferencji trener Zurichu. Nie szczędził pochwał Polakowi. - Widziałem zespół Napoli, który był solidny i miał wielu utalentowanych graczy. Piotr Zieliński zrobił na mnie ogromne wrażenie już w Szwajcarii - wyjawił Magnin. Przypomnijmy, polski pomocnik przed tygodniem zdobył jedną z bramek.

Źródło: EPA/CIRO FUSCO Zieliński pokazał się z dobrej strony

- Napoli ma duże doświadczenie, mam nadzieję, że wygrają Ligę Europy. Wtedy powiemy, że odpadliśmy tylko z najlepszą drużyną w rozgrywkach - podsumował.

Losowanie 1/8 finału odbędzie się w piątek o 13.00 w Nyonie.