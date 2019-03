"Widać, kto gra w klubie, a kto nie". Trener młodzieżówki ostrzega przed Euro

25.5 | - Na pewno nie jest łatwe być drugim Bartkiem Kapustką, bo on miał bardzo udane wejście do kadry - powiedział Sebastian Szymański, który walczy o wyjazd na mundial do Rosji.

26.03.2019 | Piłkarska reprezentacja do lat 21 oblała jeden z ostatnich egzaminów przed mistrzostwami Europy, przegrywając w Grodzisku Wielkopolskim z Serbią 0:2. - Popełniliśmy zbyt dużo błędów, by osiągnąć korzystny wynik - ocenił spotkanie trener Czesław Michniewicz.

Kadrowicze spotkali się na zgrupowaniu po raz pierwszy od zwycięskiego barażu z Portugalią. Michniewicz z powodu kontuzji i powołań niektórych swoich piłkarzy do pierwszej reprezentacji nie mógł skorzystać z kilku zawodników.

W pierwszym towarzyskim meczu z Anglikami (1:1) zabrakło m.in. Kamila Pestki, Szymona Żurkowskiego, Roberta Gumnego oraz Dawida Kownackiego. Gumny i Żurkowski dołączyli do kadry młodzieżowej dopiero w poniedziałek, dzień przed spotkaniem z Serbami, przegranym przez Biało-Czerwonych 0:2.

- W porównaniu do meczu barażowego z Portugalią, to pięciu zawodników nie grało z Anglikami. To bardzo duży uszczerbek, jeśli chodzi o jakość. Z Anglikami zagraliśmy jednak całkiem dobre spotkanie, niestety z Serbami nie funkcjonowało już wiele rzeczy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie zrobiliśmy nic, żeby to spotkanie wygrać. To nie był nasz dzień, popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów - ocenił szkoleniowiec. Młodzi Polacy oblali test przed Euro Piłkarska... czytaj dalej »

"Nie chcemy zwlekać"

Trener kadry do lat 21 nie ukrywa, że dla piłkarzy, którzy nie grają regularnie w klubach, nie będzie miejsca w kadrze na czerwcowe mistrzostwa Europy. Ostateczny skład szkoleniowiec poda tuż po zakończeniu sezonu ligowego.

- Ostateczną kadrę musimy podać 6 czerwca, ale my ogłosimy ją już wcześniej, myślę, że około 20 maja, zaraz po zakończeniu rozgrywek ekstraklasy. Nie chcemy z tym zwlekać, tak by ci piłkarze, którzy nie znajdą się w kadrze, mogli po prostu odpocząć po sezonie, bo ta przerwa jest dla nich. Powołani natomiast dostaną program indywidualny i po dwóch tygodniach, 2 czerwca, spotkamy się ponownie w Grodzisku Wlkp. - poinformował selekcjoner młodzieżówki.

Jasno przedstawia też kryteria, jakie będą obowiązywać przy powołaniach na turniej finałowy MME. Jak podkreślił, piłkarze, którzy nie występują regularnie w swoich drużynach, mają niewielkie szanse na wyjazd do Włoch.

- Widać, kto gra w klubie, a kto nie gra. Te niektóre powołania były po to, żeby powiedzieć zawodnikom, takim jak np. Paweł Tomczyk, że jeśli nie zaczną grać w klubie, to ich szanse na wyjazd na mistrzostwa są bardzo niewielkie. W pierwszej kolejności postawimy na piłkarzy grających regularnie w klubach, a w dalszej - na tych, co grają najlepiej - zaznaczył.

Źródło: newspix.pl Remis z Anglią i porażka z Serbią - to bilans kadry U-21 w marcu

Chce też stworzyć krótką listę rezerwową, ale też przyznał, że nie chce nikogo na siłę tam umieszczać. - Wolimy mieć w zanadrzu piłkarzy na poszczególne pozycje, którzy mogliby do nas dojechać w przypadku kontuzji. Natomiast też będę rozmawiał z zawodnikami, czy chcą znaleźć się na takiej liście rezerwowej. Nikogo nie chcę zmuszać, bo to nie jest miła sytuacja, ale wolę kogoś dowołać na zgrupowanie, gdyby miało się okazać, że ktoś z powodu kontuzji nie może z nami polecieć do Włoch - tłumaczył. "Spektakularny gol". Młodzi Polacy zremisowali z Anglią Polska... czytaj dalej »

"Priorytetem pierwsza reprezentacja"

Największym zmartwieniem Michniewicza jest czerwcowa kolizja terminów. Podczas, gdy jego zespół będzie trenował w Grodzisku Wielkopolskim i rozgrywał ostatni sparing z Niemcami w Austrii (11 czerwca), dorosłą reprezentację czekają kolejne spotkania o punkty eliminacji Euro 2020 z Macedonią i Izraelem. W orbicie zainteresowań Jerzego Brzęczka są Żurkowski, Gumny czy Kownacki. Selekcjoner młodzieżówki przyznał, że na razie nie poczyniono żadnych ustaleń w tej sprawie.

- W grudniu mieliśmy spotkanie z trenerem Brzęczkiem i prowadzącym reprezentację dwudziestolatków Jackiem Magierą. One dotyczyły tylko tych marcowych spotkań. Wiadomo, że absolutnym priorytetem jest pierwsza reprezentacja, a my po to trenujemy, żeby przygotować zawodników właśnie do tej drużyny. Terminy doskonale znamy - wyjaśnił.

- Jeśli któryś z piłkarzy będzie powołany do seniorskiej reprezentacji, to praktycznie nie weźmie udziału w żadnym treningu naszej drużyny, tylko 13 czerwca wsiądzie z nami w samolot do Bolonii. W tej sytuacji tacy zawodnicy, jak Żurkowski, Gumny czy Kownacki tak naprawdę nie wzięliby udziału w żadnym treningu od meczu barażowego z Portugalią. Żurkowski i Gumny praktycznie mieli tylko krótki rozruch przed spotkaniem z Serbią. Będziemy musieli sobie jednak z tym jakoś poradzić - podsumował Michniewicz.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Żurkowski nie zagrał w dorosłej kadrze, zagrał w młodzieżówce

Turniej we Włoszech i San Marino odbędzie się w dniach 16-30 czerwca. Rywalami Polaków będą Belgowie, Włosi i Hiszpanie.