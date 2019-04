"To cały Ronaldo". Trener Juventusu nie był zaskoczony

Dla Ronaldo był to dopiero pierwszy mecz po kontuzji mięśnia, której nabawił się 25 marca w meczu Portugalii z Serbią (1:1). Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki uczcił powrót golem na 1:0 z 45. minuty. Akcja ta była najlepszym dowodem na to, że problemy z udem są już za nim. Do dośrodkowania Joao Cancelo na wolne pole wystartował niczym sprinter, by następnie pięknym strzałem głową pokonać Andre Onanę.

Król jest tylko jeden. Ronaldo śrubuje rekordy Ligi Mistrzów Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » - Choć był to jego pierwszy mecz po powrocie, naprawdę wiele biegał i było to dobre spotkanie w jego wykonaniu. To on zainicjował bramkową akcję i sam ją zakończył. To cały Ronaldo – powiedział po meczu Allegri.

- Dodałbym jednak do tego, że w rewanżu musimy spisać się lepiej jako zespół, szczególnie będąc w posiadaniu piłki, gdy rywale wywierać będą na nas presję – dodał szkoleniowiec.

Do awansu wciąż daleko

Rewanż rozegrany zostanie 16 kwietnia. Jak niebezpieczny jest Ajax na wyjeździe, pokazał mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym ekipa z Eredivisie pokonała w Madrycie 4:1 Real. Allegri doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału zespołu Erika ten Haga.

- Jeśli drużyna jest w stanie wyeliminować Real Madryt po zwycięstwie 4:1 na Bernabeu, musi posiadać jakość. Młodość nie jest ich jedynym atutem – przyznał Allegri.

- Wiedzieliśmy, jak zagrają w pierwszym meczu. W Turynie zobaczymy ich inną twarz, ale z takimi umiejętnościami technicznymi i składem osobowym stać ich, by skutecznie rywalizować na naszym stadionie. My musimy spisać się zdecydowanie lepiej niż w Amsterdamie, szczególnie jeśli chodzi o wychodzenie spod pressingu – ocenił 51-letni trener.



