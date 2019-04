Trener połamał sobie język na Szczęsnym. "Rok uczyłem się pisać to nazwisko"

Szczęsny nie zatrzymał atomowego strzału. Ronaldo uratował Juve Mistrzowie Włoch,... czytaj dalej » Szczęsny piłkarzem Juventusu jest od 2017 roku. Od początku jego trenerem w Turynie jest Allegri, który wielokrotnie potwierdzał, że poprowadzi drużynę także w następnym sezonie.

Zmienił zasadę

Włoch był gościem programu "Che tempo che fa". Utrzymany jest w luźnej konwencji i emitowany w niedzielny wieczór na antenie Rai Uno. Oprócz prowadzącego udział w nim bierze publiczność.

Spore rozbawienie wywołały problemy Allegriego z pisownią nazwiska polskiego bramkarza. - Powiem wam coś, czego nigdy nie mówiłem. Przed meczem nie wypisywałem nazwisk bramkarzy. W końcu postanowiłem zmienić tę zasadę. Nazwisko Szczęsnego uczyłem się pisać rok - powiedział szkoleniowiec, po czym wstał i palcem w powietrzu kreślił znaki, jakby pisał przy tablicy.

Allegri próbował przeliterować nazwisko Polaka, ale nawet podczas programu popełnił błąd. Swoją wypowiedź rozpoczął od spółgłoski "s" zamiast od dwuznaku "sz". Potem był już bezbłędny. Wymienił kolejno: "cz", "e", "s", "n", "y".

Ósme scudetto z rzędu

Juventus od wielu lat nadaje ton rywalizacji w Serie A. Stara Dama ósmy sezon z rzędu zdobyła mistrzostwo Włoch, odpadła jednak w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów oraz Pucharu Włoch.

Szczęsny cieszy się dużym zaufaniem ze strony szkoleniowca, regularnie występując od pierwszej minuty. W tym sezonie Serie A rozegrał 25 spotkań.