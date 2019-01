Przegrał z Japonią, zacytował Franka Sinatrę i odszedł. "Zrobiłem to po swojemu"

Caroline Wozniacki i Novak Djoković to nie tylko świetni tenisiści, ale również pasjonaci piłki nożnej. Zarówno Dunka polskiego pochodzenia jak i Serb wiedzą o co chodzi w futbolu. W nowym wydaniu Wattsów można podziwiać ich popisy z piłką.

Queiroz miał nadzieję zapewnić Iranowi pierwszy tytuł mistrza kontynentu od 1976 roku, jednak w poniedziałek w Al-Ajn Japonia okazała się zdecydowanie lepsza i wyeliminowała podopiecznych Portugalczyka z turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Pucharze Azji nie rozgrywa się meczu o trzecie miejsce.

"Po swojemu"

Morata uwolnił się od Chelsea. Będzie grał w Madrycie Alvaro Morata... czytaj dalej » Na swojej ostatniej konferencji prasowej w tegorocznym turnieju Queiroz wykorzystał fragment słynnego utworu Franka Sinatry "My Way", nieco przekręcając słowa.



- Myślę, że najprościej będzie to wyrazić tak, jak w starej piosence: "Teraz, kiedy koniec jest tutaj, mogę z radością i dumą powiedzieć, że zrobiłem to po swojemu" - mówił szkoleniowiec.

Queiroz za sukces może uznać awans z Iranem na mistrzostwa świata w 2014 roku. Podczas tego turnieju jego podopiecznym nie udało się wyjść z grupy, po remisie z Nigerią (0:0) i porażkach z Argentyną (0:1 - gol Messiego w doliczonym czasie gry) oraz Bośnią i Hercegowiną (1:3).



W drugim półfinale Pucharu Azji we wtorek gospodarze zmierzą się z Katarem. Mecz o trofeum zaplanowano na piątek.

Wyniki i program:



półfinały:



poniedziałek, 28 stycznia

Japonia - Iran 3:0 (0:0)



wtorek, 29 stycznia

Katar - Zjednoczone Emiraty Arabskie (godz. 15.00)



finał:

piątek, 1 lutego (15.00)