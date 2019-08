"Musi stać się mężczyzną. Powinien wziąć przykład z Lewandowskiego"

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

- Będziemy postępować z nim znacznie ostrożniej. Odniósł dwie kontuzje w reprezentacji i dwie z nami. Dawid również musi wiele zmienić - stwierdził Funkel w rozmowie z "Bildem".

Kownacki w zimowym oknie transferowym trafił do Fortuny na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Sampdorii, gdzie nie mógł liczyć na częste występy w podstawowym składzie.

W zespole z Bundesligi pojawiał się na murawie z większą regularnością. W dziesięciu ligowych spotkaniach strzelił cztery gole, a po zakończeniu sezonu Niemcy zdecydowali się zatrzymać go w drużynie. Tym razem napastnik został wypożyczony na cały sezon z opcją wykupu za 8,5 mln euro. Dla Fortuny to duża suma. Jeśli zdecydują się na transfer definitywny, to Polak zostanie zdecydowanie najdroższym nabytkiem w historii klubu.

Funkel docenia umiejętności Kownackiego na boisku, lecz ma mu nieco do zarzucenia w innych aspektach i oczekuje od niego bardziej profesjonalnego podejścia do zawodu.

- Pomóc może przykładowo zmiana nawyków żywieniowych. Powinien również z większą sumiennością przykładać się do niektórych obowiązków przed i po treningu. To z pewnością pomoże - powiedział.

- Dawid nadal jest dużym chłopcem, ale teraz musi stać się mężczyzną. Poczynając od podejścia do zawodu. Robi to dobrze, ale może poczynić postępy - dodał Funkel.

Lewandowski wzorem

Trener Kownackiego radzi mu, by poszedł drogą kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski przechodząc do Bundesligi, również musiał solidnie pracować nad swoją sylwetką, lecz dziś jest wzorem dla wielu zawodników.

- Powinien wziąć przykład z Roberta Lewandowskiego. Patrząc na jego mięśnie, Dawid jeszcze ma wiele pracy do wykonania - stwierdził Funkel.

Źródło: Getty Images Lewandowski jest postrachem obrońców nie tylko ze względu na umiejętności piłkarskie

- Lewandowski ma ciało ze stali. Teraz musimy spróbować osiągnąć to samo z Dawidem. To nie zadziała, jeśli sam nie będzie tego chciał. Jestem jednak przekonany, że zastosuje się do naszych rad. Kownacki jest i będzie dobrym graczem, lecz wszyscy musimy jakoś poradzić sobie z jego podatnością na kontuzje - zakończył szkoleniowiec.