Trener dał mu szansę, Milik odpłaca. "Zacząłem tak strzelać przed Lewandowskim"

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Polski napastnik w bieżących rozgrywkach już trzykrotnie trafił do siatki bezpośrednio po strzale z rzutu wolnego.

W wywiadzie z Milikiem dziennikarz zwrócił uwagę, że wykonuje ten stały fragment gry w sposób zbliżony do Roberta Lewandowskiego. Snajper Napoli zaprzeczył jednak, by podpatrywał kapitana reprezentacji Polski czy starał się go naśladować.

- Właściwie zacząłem tak strzelać przed nim - przyznał z uśmiechem Milik. - Wielu graczy wykonuje rzuty wolne w ten sposób. Wystarczy spojrzeć na Cristiano Ronaldo, Didiera Drogbę czy Davida Luiza.

Polak przyznał jednak, że szuka inspiracji śledząc mecze innych drużyn.

- Obserwuję w jaki sposób inni zawodnicy wykonują rzuty wolne i czerpię z nich natchnienie.

Ancelotti dał mu szansę

Milik dopiero w tym sezonie wypracował sobie markę specjalisty od strzałów ze stojącej piłki.

- Od kiedy Carlo Ancelotti pojawił się w Napoli, mamy przed meczem sesję treningową, na której możemy trenować rzuty wolne. Trener zauważył, że moje strzały z czasem stają się coraz lepsze, więc dał mi szansę wykonać jeden przeciwko Cagliari i udało mi się trafić. Później wykonałem kolejny i ponownie zdobyłem gola. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ czasami można w ten sposób wygrać mecz - tłumaczy Polak, a jego słowa znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. W grudniowej konfrontacji z Cagliari jego gol z rzutu wolnego w samej końcówce spotkania zapewnił neapolitańczykom komplet punktów.

Jego trafienie na 2:0 w starciu z Lazio także zdecydowało o zwycięstwie Napoli.

Liczy się wygrana

To jednak nie bramki ze stałych fragmentów gry, a fenomenalny gol strzelony Romie wywarł największe wrażenie na kibicach i reporterach.

- Widziałem je dwa lub trzy razy. Wielu fanów wysyłało mi wideo z tym trafieniem za pośrednictwem Instagrama. Oczywiście byłem szczęśliwy, ale nie myślałem o tym zbyt długo. Wygraliśmy mecz i to jest najważniejsze. To jedyna rzecz, która liczy się po zakończeniu spotkania - odpowiedział Milik na pytanie, jak często oglądał powtórkę bramki strzelonej Robinowi Olsenowi.

Dziennikarz zasugerował nawet, że Milik jest niedoceniany, ponieważ taki gol autorstwa Messiego czy Cristiano Ronaldo byłby wspominany miesiącami.

- Nie, nie sądzę, by ktokolwiek mnie nie doceniał - zaprzeczył reprezentant Polski. - Gram dla wspaniałego klubu, jakim jest Napoli. To są rozważania kibiców, nie chcę brać w nich udziału. Po prostu zawsze staram się dawać z siebie wszystko dla drużyny. Fani uwielbiają debatować o takich sprawach, mają do tego prawo.