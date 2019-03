Trener Chievo o golu Piątka: przegraliśmy przez jakieś kung-fu

To ósmy gol Krzysztofa Piątka dla Milanu we wszystkich rozgrywkach

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

Piątek zdobył bramkę w 57. minucie spotkania. Były napastnik Cracovii skierował piłkę do siatki po strzale Hakana Calhanoglu. Zanim jednak do tego doszło próbował pokonać bramkarza na raty. W Piątek dał wygraną i dopadł Ronaldo Krzysztof Piątek... czytaj dalej » pierwszej chwili starał się strzelić kolanem, ale Stefano Sorrentino odbił piłkę. Po chwili dobijał przewrotką i kopnął obrońcę Mattię Baniego. Trener Di Carlo największe pretensje do sędziów miał za to ostatnie zagranie.

- To było kopnięcie w stylu kung-fu, nie da się tego nie zauważyć. To jest szóste spotkanie, które przegrywamy przez dziwne sytuacje. Graliśmy wyrównany mecz z Milanem, ale ci z VAR decydują o tym, co jest dla nich wygodniejsze w danym momencie. Do oceny tej sytuacji nie trzeba było nawet korzystać z VAR. Przegraliśmy z Milanem przez jakieś kung-fu - stwierdził szkoleniowiec Chievo w rozmowie z platformą streamingową DAZN.

Oba gole powinny być anulowane

Zespół Di Carlo po 27 meczach zamyka tabelę Serie A.

"Polska ma najmocniejszą linię ataku". Zachwyty po golu Milika Arkadiusz Milik... czytaj dalej » - Jesteśmy na dnie od pierwszej kolejki, więc nie jest łatwo znaleźć motywację, ale ta drużyna walczy, stara się wierzyć. Gdybyśmy grali w koszulkach innego koloru, to byśmy dziś wygrali 3:0. Nie mogę jednak tego mówić, bo sędziowie się złoszczą. To niewiarygodne. Oba gole Milanu powinny być anulowane. Za pierwszym razem to nawet nie był rzut wolny, a mur był odsunięty bardzo daleko, druga bramka to po prostu absurd. To wszystko to skandal. Są przepisy i trzeba je szanować. Trenujemy ciężko i zasługujemy na szacunek - pieklił się Di Carlo.

Chievo, w którego barwach gra dwóch Polaków - Mariusz Stępiński i Paweł Jaroszyński, ma tylko dziesięć punktów i wszystko wskazuje na to, że spadnie z ligi. Drużyna ma na koncie tylko jedno zwycięstwo i aż szesnaście porażek. Do końca sezonu pozostało jej jedenaście meczów.