Trener Bayernu krytykuje zespół. "Muszę postawić ten zarzut"

Sobotnia przegrana broniącego tytułu Bayernu zakończyła serię siedmiu wygranych w Bundeslidze od 1 grudnia. Monachijczycy mają 42 punkty i tracą już siedem do prowadzącej w tabeli Borussii Dortmund.

"Niech ci z tyłu się tym zajmą"

Lewandowski strzela, sędzia gola nie uznaje. Słusznie? Trwał doliczony... czytaj dalej » - Muszę postawić ten zarzut i poruszyć tę kwestię: spójność w defensywie. Obrona zaczyna się z przodu, a kończy z tyłu. Każdy ma swoje zadania i musi się ich trzymać. Niektórzy jednak myśleli sobie: "Niech ci z tyłu się tym zajmą". Byliśmy nieuważni i nieostrożni - powiedział na konferencji prasowej Kovac.



Bayern objął prowadzenie w końcówce pierwszej połowy po golu Leona Goretzki. Do siatki trafił także napastnik monachijczyków Robert Lewandowski, ale gola nie uznano po konsultacji z sędzią wideo (VAR). Po przerwie bramki zdobywali już tylko gospodarze: Jamajczyk Leon Bailey (53.), Kevin Volland (63.) i Argentyńczyk Lucas Alario (87.).

Mistrzostwo dzięki defensywie

- Gdybyśmy prowadzili do przerwy 2:0, chyba nic złego już by nas później nie spotkało. Z przodu nie brakuje nam atutów, tyle że atakiem wygrywa się mecze, a mistrzostwo zdobywa się dobrą grą w defensywie - analizował Kovac.



Lewandowski trafił, VAR pozbawił go gola. Bayern ograny w Leverkusen Bayern mógł... czytaj dalej » W nastroju do rozmowy nie był Thomas Mueller, który asystował przy golu Goretzki.



- To rozczarowujące, że nie udało nam się wygrać, bo teraz każde zwycięstwo jest na wagę złota. Ale gadaniem żadnego punktu nie wywalczymy, więc nie ma znaczenia, co teraz powiem - uciął dyskusję Niemiec.



Goście zagrali w sobotę bez bramkarza Manuela Neuera, który ma kontuzję ręki. Na razie nie wiadomo, jak poważną. Zastąpił go Sven Ulreich.

Bosz jest dumny

Powody do zadowolenia ma trener Bayeru Peter Bosz. Był to dopiero trzeci mecz Aptekarzy pod wodzą holenderskiego szkoleniowca, który zastąpił zwolnionego za słabe wyniki Heiko Herrlicha.



- To było spotkanie, które oba zespoły musiały wygrać - analizował Bosz. - Bayern, bo walczy o mistrzostwo, a my - bo walczymy o miejsce w europejskich pucharach. Jestem dumny ze swoich piłkarzy. Po stracie gola musieli grać dalej z podniesionym czołem i właśnie to zrobili - cieszył się trener, który w przeszłości prowadził Borussię Dortmund.



Jego były klub może być mu wdzięczny. Ekipa BVB tylko zremisowała we Frankfurcie z Eintrachtem 1:1, ale i tak powiększyła przewagę nad Bayernem do siedmiu punktów.