Austriacy mają swoje problemy. Ale trener nie obawia się "falstartu"

Przed meczem w Wiedniu i trzy dni później w Hajfie trener Foda zaufał "sprawdzonym" piłkarzom. Jedynym powołanym po raz pierwszy jest obrońca niemieckiego Hoffenheim Stefan Posch.



Nominację dostał też doświadczony defensor Sebastian Proedl, który na co dzień broni barw występującego w angielskiej ekstraklasie Watfordu. W drużynie narodowej rozegrał 73 spotkania i zdobył 4 bramki. Ostatnio pauzował przez kilka miesięcy z powodu kontuzji.



- Od kilku tygodni trenuje już z drużyną, ale trener na razie nie daje mu szans. Moje oczekiwania zawsze spełniał, kiedy tylko był zdrowy. Jest bardzo ważny dla zespołu i jako piłkarz, i jako człowiek. Dlatego go powołałem - tłumaczył Foda.



21-letni Posch przekonał szkoleniowca udanymi występami w Hoffenheim.



- Od dłuższego czasu bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań i jest gotowy do gry - podkreślił trener Austrii.

Alaba ma być gotowy

Brzęczek ogłosił powołania na marcowe mecze eliminacji Euro 2020. Wraca Pazdan W poniedziałkowe... czytaj dalej » W kadrze znalazł się także doświadczony David Alaba, klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. 26-letni obrońca nie zagrał w miniony weekend w Bundeslidze z powodu kontuzji, podobnie jak Philipp Lienhard z Freiburga.



- Informacje od lekarzy są takie, że obaj kontuzjowani w najbliższy weekend będą już gotowi do gry. Dlatego to nie powinno być problemem - stwierdził Foda.

Kłopoty w ataku

Większe kłopoty Austriacy mają w ataku. Największa gwiazda drużyny Marko Arnautović rzadko grywa w barwach West Ham United, ponieważ zniechęcił do siebie trenera, gdy domagał się transferu do Chin.



- Często pokazywał, że potrafi zrobić różnicę. Wychodzę z założenia, że możliwość gry w reprezentacji bardzo go motywuje. Nie liczą się same gole, ważne jest też to, jak zawodnicy pracują dla drużyny i jak poświęcają się dla kolegów - powiedział Foda.



Trzy dni po spotkaniu z Polską jego podopieczni zmierzą się w Hajfie z Izraelem, którego trenerem jest inny Austriak Andreas Herzog.



- Domyślam się, że dla niego to będzie szczególne spotkanie. Dobrze się rozumiemy i często wymieniamy się uwagami - przyznał Foda.

Źródło: Newspix Franco Foda prowadzi Austriaków od początku 2018 roku



Awans do turnieju głównego Euro 2020 mają zapewnione po dwa zespoły z każdej z grup eliminacyjnych.



- Zrobimy wszystko, żeby dostać się na te mistrzostwa, i jesteśmy na to gotowi. Przed nami 10 meczów, a pierwsze dwa o niczym nie przesądzą, niezależnie od tego, ile będziemy mieli punktów - przyznał Foda.



Polskę po meczu w Wiedniu czeka spotkanie 24 marca z Łotwą w Warszawie.

Kadra Austrii na mecze z Polską i Łotwą:



Bramkarze: Heinz Lindner (Grasshopper Zurych/24 mecze w reprezentacji), Cican Stankovic (Red Bull Salzburg/0), Richard Strebinger (Rapid/1);



Obrońcy: David Alaba (Bayern Monachium/67 meczów/13 goli), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/70/1), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/37/3), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/12/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/1/0), Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim/0), Sebastian Proedl (Watford/73/4), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/9/0);



Pomocnicy: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/66/1), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/13/1), Stefan Ilsanker (RB Lipsk/34/0), Florian Kainz (1. FC Koeln/13/0), Konrad Laimer (RB Lipsk/0), Valentino Lazaro (Hertha Berlin/19/1), Marcel Sabitzer (RB Lipsk/33/5), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg/8/1), Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/0), Peter Zulj (RSC Anderlecht/9/0);



Napastnicy: Marko Arnautovic (West Ham United/77/20), Guido Burgstaller (Schalke 04 Gelsenkirchen/23/1), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/11/1)

Terminarz meczów reprezentacji Polski w grupie G eliminacji Euro 2020:



Czwartek, 21 marca 2019:

Austria - Polska (godz. 20:45)

Macedonia - Łotwa (20:45)

Izrael - Słowenia (20:45)



Niedziela, 24 marca 2019:

Izrael - Austria (20:45)

Polska - Łotwa (20:45)

Słowenia - Macedonia (20:45)



Piątek, 7 czerwca 2019:

Austria - Słowenia (20:45)

Macedonia - Polska (20:45)

Łotwa - Izrael (20:45)



Poniedziałek, 10 czerwca 2019:

Macedonia - Austria (20:45)

Łotwa - Słowenia (20:45)

Polska - Izrael (20:45)



Czwartek, 5 września 2019:

Izrael - Macedonia (20:45)



Piątek, 6 września 2019:

Austria - Łotwa (20:45)

Słowenia - Polska (20:45)



Poniedziałek, 9 września 2019:

Łotwa - Macedonia (20:45)

Polska - Austria (20:45)

Słowenia - Izrael (20:45)



Czwartek, 10 października 2019:

Austria - Izrael (20:45)

Macedonia - Słowenia (20:45)

Łotwa - Polska (20:45)



Niedziela, 13 października 2019:

Polska - Macedonia (20:45)

Słowenia - Austria (20:45)



Wtorek, 15 października 2019:

Izrael - Łotwa (20:45)



Sobota, 16 listopada 2019:

Słowenia - Łotwa (18:00)

Austria - Macedonia (20:45)

Izrael - Polska (20:45)



Wtorek, 19 listopada 2019:

Macedonia - Izrael (20:45)

Łotwa - Austria (20:45)

Polska - Słowenia (20:45)