Trener Ajaksu przewiduje odejście kapitana. "Nie wiem czy do Bayernu czy Barcelony"

W spotkaniu na szczycie w Eredivisie lepszy okazał się Ajax, który pokonał lidera ligi PSV 3:1. Po tej wygranie drugi Ajax traci już tylko dwa punkty do niedzielnego rywala. Zobacz skrót tego spotkania.

AFC Ajax czy Real Madryt? Kto w środę przybliży się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? Zobacz kilka ciekawostek związanych ze środowym spotkaniem 1/8 finału najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych.

De Ligt to jeden z największych piłkarskich talentów. To także dzięki jego świetnej grze Ajax jest rewelacją obecnej edycji Ligi Mistrzów. Nic dziwnego, że młodego obrońcę chcą zatrudnić najmożniejsze europejskie kluby.

Latem przeprowadzka

Błysk Ronaldo, parady Szczęsnego. Juventus bliżej półfinału Po interesującym... czytaj dalej » - Szansa, że u nas zostanie, jest zerowa - przyznaje holenderski szkoleniowiec. - Jest tak wiele klubów, które są nim zainteresowane. Latem czeka go przeprowadzka, choć jeszcze nie wiem czy do Bayernu Monachium czy Barcelony - przewiduje trener.

Ten Hag chwali kapitana swojego zespołu (został nim wybrany przed rokiem) i zauważa, że Ajax spisuje się znacznie lepiej, od kiedy 19-letni de Ligt zaczął grać "naprawdę jak mężczyzna".



- Zespół gra teraz odważnie i kreatywnie. Dzieje się tak także dzięki naszemu kapitanowi. Jest bardzo odważny. Wielu holenderskich piłkarzy chce mieć piłkę przy nodze, ale de Ligt lubi też bronić. To jest nowe - zauważa.

Następni w kolejce

Trener Ajaksu zdaje sobie sprawę, że jego zespół w przyszłym sezonie będzie wyglądał inaczej. Transfer Frenkiego de Jonga do Barcelony już został ogłoszony. W jego ślady mogą pójść m.in. de Ligt, jego rodak Donny van de Beek, Brazylijczyk David Neres czy Marokańczyk Hakim Ziyech. Ajax pewnie zarobi na nich dziesiątki milionów dolarów.



- Nie ma co o tym myśleć. Nie zmienię świata piłki nożnej. Jestem bardzo szczęśliwy w Ajaksie. Klub ma strategię, którą w pełni popieram. Nie wiem, co przyniosą kolejne lata, ale mam nadzieję, że wiele sukcesów - kończy ten Hag.