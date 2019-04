Trener traci cierpliwość do Piątka. Włosi zapowiadają "przełom w ataku Milanu"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Po sobotniej wygranej z Cagliari (3:0) na czwartą pozycję awansowali piłkarze Romy - 58 punktów. Ekipa Rossonerich uzbierała o dwa mniej, a za jej plecami czai się Atalanta (też 56 punktów) i najbliższy rywal Torino (53).



Szczęsny nie zatrzymał atomowego strzału. Ronaldo uratował Juve Mistrzowie Włoch,... czytaj dalej » Milan czeka na występy w Lidze Mistrzów od pięciu lat. I przy okazji na ogromne pieniądze. Model podziału środków przez UEFA sprawia, że włoskie kluby z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych, premii za wyniki i wpływu z biletów mogą zarobić nawet 50 mln euro. A mediolańczycy znaleźli się pod lupą europejskiej federacji z powodu złamania reguł finansowego fair play.



- Nie da się ukryć, że jesteśmy w trudnym momencie. Spisujemy się poniżej oczekiwań, ale i poniżej naszych możliwości. W każdym elemencie - taktyka, fizyczność czy psychika - prezentujemy się gorzej niż powinniśmy. Musimy odwrócić ten trend - grzmiał Gattuso po środowej porażce z Lazio w półfinale Pucharu Włoch.

"Przełom w ataku"

W lidze jego drużyna męczy się niemiłosiernie. W ostatnich sześciu kolejkach potrafiła zwyciężyć tylko raz. Sam Piątek we wszystkich rozgrywkach jest nieskuteczny od trzech spotkań. Mimo to pozostaje wiceliderem klasyfikacji strzelców Serie A - 21 goli.



Gorąco przed treningiem Milanu. Trener trafił na dywanik W środowym meczu... czytaj dalej » - Przy naszym sposobie gry napastnik bez piłki musi umieć znajdować sobie przestrzeń. Nie jest prawdą, że do Piątka nie docierają podania. W meczu z Lazio zanotowaliśmy sporo dośrodkowań, których nie potrafiliśmy wykorzystać. Na początku sezonu Gonzalo Higuain [zimą odszedł do Chelsea] często cofał się, pomagając w rozgrywaniu. Obecnie napastnik musi wpasować się do sposobu, w jakim gramy - przyznał szkoleniowiec Milanu, pytany na konferencji prasowej o formę swojego zawodnika.



Dlatego dziennik "La Gazzetta dello Sport" zapowiada "przełom w ataku". Piątka w spotkaniu z Torino ma zastąpić 21-letni Cutrone, który na gola czeka jeszcze dłużej - od stycznia. "Gattuso chce udowodnić, że Cutrone jest kimś więcej niż alternatywą" - napisała największa sportowa gazeta w Italii.



Turyńczycy od końca stycznia doznali tylko jednej porażki, ale na zwycięstwo nad Milanem czekają od 2001 roku.



- Patrząc przez pryzmat ostatnich lat i prognoz sprzed tego sezonu, naszą postawę należy uznać za dużą niespodziankę. Myślę, że fakt, iż po wielu latach mamy szansę osiągnąć wielki cel, a takim byłby pierwszy w historii awans do Champions League, wszystkich w klubie mobilizuje i napędza - wyznał niedawno trener Torino Walter Mazzarri.

34. kolejka Serie A:

sobota

Inter - Juventus 1:1

Bologna - Empoli 3:1

AS Roma - Cagliari 3:0

niedziela

Frosinone - Napoli

SPAL Ferrara - Genoa

Chievo Werona - AC Parma

Sampdoria Genua - Lazio Rzym

Torino - AC Milan

poniedziałek

Atalanta Bergamo - Udinese

Fiorentina - Sassuolo