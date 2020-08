Transfery: Zmiana sterów w Interze? Manchester United negocjuje transfer Sancho

Poniżej prezentujemy najciekawsze doniesienia transferowe z 3 sierpnia.

Niepewna przyszłość Conte

Trener Interu Mediolan Antonio Conte może stracić pracę - poinformowała "La Gazzetta dello Sport". Wszystko przez słowa, które wypowiedział na konferencji po zwycięskim meczu z Atalantą Bergamo. 51-latek uderzył we władze Interu, mówiąc, że pomimo wywalczonego wicemistrzostwa Włoch nikt nie docenia pracy zarówno jego samego, jak i piłkarzy. W najbliższych dniach do zmiany szkoleniowca dojść jednak nie powinno, ponieważ Inter będzie rywalizował w Lidze Europy. Potem jednak może być różnie. Ewentualnym następcą Contego miałby zostać Massimiliano Allegri, który w przeszłości prowadził Juventus i AC Milan.

Ibrahimović zostanie na San Siro?

Jak podaje "Tuttosport", Zlatan Ibrahimović może przedłużyć kontrakt z AC Milan na kolejny sezon. W tym tygodniu agent Mino Raiola, który reprezentuje interesy niespełna 39-letniego Szweda, ma spotkać się z władzami klubu. Ibra dołączył do Milanu zimą tego roku, podpisując kontrakt do końca sezonu. Od tego momentu wystąpił w 18 meczach Serie A, w których strzelił 10 goli i zanotował 5 asyst.

Napoli żegna się z Callejonem

33-letni Hiszpan Jose Callejon odchodzi z Napoli - informuje "Corriere dello Sport". Jego umowa wygasa pod koniec sierpnia, ale klub, który ma przejść przebudowę, nie zamierza jej przedłużyć. Callejon występował w Napoli od 2013 roku.

Barcelona nie odda wielkiego talentu

Jak podaje kataloński "Sport", FC Barcelona odrzuciła gigantyczną ofertę za Trincao - portugalski talent, który do końca tego sezonu występował jeszcze w Sportingu Braga. Niespełna 21-letni piłkarz został kupiony przez Barcelonę w końcówce stycznia tego roku za 31 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Wpisano w nim również klauzulę 500 mln euro odstępnego. Podobno jeszcze zimą jeden z gigantów z Premier League zaoferował Dumie Katalonii 60 milionów euro. Jego nazwa nie została jednak ujawniona, a poza tym Barcelona odrzuciła tę ofertę, ponieważ Triancao jest jednym z piłkarzy, na których klub chce postawić w niedalekiej przyszłości.

"Marca": gigantyczna klauzula Fatiego

FC Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Ansu Fatim, wpisując w jego umowę gigantyczną klauzulę - podaje "Marca". Obecna umowa rewelacyjnego 17-latka obowiązuje jeszcze przez niespełna dwa lata. Zapisana w niej klauzula wynosi 170 milionów euro. Barca chce się jednak zabezpieczyć i w ewentualną nową umowę wpisać kwotę opiewającą na około 400 mln euro.

Real poczeka z zakupami

Dziennik "AS" przekazał informację, że w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19, prezes Realu Madryt Florentino Perez nie zamierza wydawać tego lata wielkich pieniędzy. Mistrzowie Hiszpanii na zakupy mają ruszyć dopiero za rok. Perez do 2022 roku chciałby sprowadzić na Santiago Bernabeu Kyliana Mbappe, Erlinga Haalanda i Eduardo Camavingę.

Arsenal chce przewietrzyć szatnię

Jak podaje "Daily Mail", Arsenal planuje przewietrzyć szatnię, by trochę podreperować klubowy budżet. Tego lata z Kanonierami mogą pożegnać się: Alexandre Lacazette, Hector Bellerin, Sokratis, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Henrik Mchitarjan, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi i Rob Holding. Nie wiadomo za to, co z Mesutem Oezilem, którego kontrakt wygasa za rok.

Kusząca oferta dla Aubameyanga

Pierre-Emerick Aubameyang - bohater finału Pucharu Anglii - otrzymał nową propozycję od Arsenalu. Jak podają dziennikarze "Daily Mirror" Gabończyk będzie mógł zarobić aż 250 tysięcy funtów tygodniowo. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, ale rozmowy na temat jego ewentualnego przedłużenia utknęły w martwym punkcie.

Manchester United negocjuje z Borussią

Manchester United zamierza sprowadzić Jadona Sancho, ale na innych warunkach, niż zaproponowała Borussia Dortmund. "Daily Mail" poinformował, że zespół z Old Trafford nie zamierza płacić 108 milionów euro, które żąda BVB. Czerwone Diabły chcą obniżyć kwotę transferu, ale w zamian za to chcą zaproponować szereg różnych bonusów uzależnionych od wyników, które będzie osiągał Sancho oraz klub. Podobno Borussia postawiła przedstawicielom United ultimatum, wyznaczając czas na zapłatę za Anglika do 10 sierpnia. 15 procent z sumy transferu otrzyma Manchester City, w którym 20-latek występował, zanim trafił do Dortmundu.

Pogoń ma nowego napastnika

Austriak Alexander Gorgon podpisał trzyletni kontrakt z Pogonią Szczecin. 31-latek ostatnie cztery lata grał w chorwackim NHK Rijeka. Gorgon ma polskie korzenie. Urodził się w Wiedniu, ale jest synem Wojciecha Gorgonia, byłego obrońcy Wisły Kraków i Zagłębia Sosnowiec oraz Marty Lelowicz, mistrzyni i reprezentantki Polski w gimnastyce artystycznej.

Lipski odchodzi z Lechii

Były młodzieżowy reprezentant Polski Patryk Lipski odszedł z Lechii Gdańsk do Piasta Gliwice. W poniedziałek 26-letni ofensywny pomocnik przeszedł testy medyczne, a następnie dołączył do zespołu, który w Arłamowie przygotowuje się do startu nowego sezonu.