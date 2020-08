Doniesienia transferowe. Rośnie frustracja Messiego, Guardiola szuka napastnika

Odejście Messiego z Camp Nou do niedawna wydawało się futbolową fikcją, lecz teraz nabiera realnych kształtów. Wedle najnowszych doniesień legenda Barcelony jest wściekła po publikacji szczegółów jego rozmowy z nowym szkoleniowcem drużyny Ronaldem Koemanem. 33-latek o przeciek informacji obwinia władze klubu.

Rozczarowanie Argentyńczyka w ostatnich dniach przerodziło się w prawdziwą złość. Messi przerwał urlop, by w czwartek osobiście spotkać się Koemanem i porozmawiać o problemach drużyny. To jednak nie tylko nie uspokoiło sytuacji na Camp Nou, a wręcz zaogniło konflikt. Wszystko przez to, że już w piątek treść ich rozmowy przedostała się do mediów.

"Zawodnik wyraził swoje niezadowolenie z sytuacji, jaka nastała po przegranej 2:8 z Bayernem i przekazał, że w tym momencie widzi siebie bardziej poza klubem niż w nim" - informowała rozgłośnia RAC1.

Przeciek informacji miał doprowadzić Messiego do furii, bo czuje, że media działają w ten sposób na korzyść prezydenta klubu Josepa Marii Bartomeu i chcą popsuć jego wizerunek.

"Czytając między wierszami Messi wierzy, że takie działanie ze strony zarządu Barcelony jest próbą zmuszenia go do odejścia z klubu, przedstawiając go jako tego złego, który chce opuścić tonący okręt bez walki i pomocy" - wyjaśnia "Marca".

Napastnik na lata

Tylko kilka klubów na świecie byłoby stać na spełnienie oczekiwań finansowych Katalończyków i samego piłkarza, gdyby rzeczywiście doszło do transferu. Jednym z nich jest Manchester City, prowadzony przez byłego szkoleniowca Blaugrany Pepa Guardiolę. Hiszpański menedżer po kolejnym rozczarowaniu w Lidze Mistrzów oczekuje poważnych wzmocnień w linii ataku.

Źródło: Getty Images Lautaro Martinez i Leo Messi spotkali się w meczu Ligi Mistrzów

Jak jednak przekonuje brytyjska prasa, trener wicemistrzów Anglii celuje w transfer kogoś młodszego. Zdaniem "The Sun" Guardiola szuka perspektywicznego następcy dla Sergio Aguero. W tym kontekście wymienia się głównie dwóch kandydatów. Pierwszym z nich jest Harry Kane, lecz wydaje się mało prawdopodobne, by Tottenham sprzedał swojego lidera ligowemu rywalowi. W tej sytuacji bardziej realnym celem jest snajper Interu Mediolan Lautaro Martinez.

"Ma klauzulę odejścia wynoszącą 81 mln funtów, którą City jest w stanie zapłacić, lecz najpierw chce sprzedać kilku piłkarzy, by sfinansować kolejne zakupy" - czytamy w "The Sun".

Niepewna przyszłość Conte

Tymczasem we Włoszech więcej niż o transferach piłkarzy mówi się o potencjalnej zmianie trenera Interu. Po przegranym finale Ligi Europy z Sevillą Antonio Conte po raz kolejny postawił swoją przyszłość w Mediolanie pod znakiem zapytania. Trener Nerazzurrich już po zakończeniu sezonu w Serie A narzekał na brak odpowiedniego wsparcia ze strony zarządu klubu.

Media na Półwyspie Apenińskim przekonują, że gotowość do przejęcia mediolańskiego klubu wyraził już Massimiliano Allegri, który przed laty zastąpił Conte w Juventusie.