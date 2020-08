Doniesienia transferowe. Szybkie odejście Messiego byłoby na rękę Barcelonie

Katalońskie radio: Messi przekazał trenerowi, że widzi siebie bardziej poza klubem niż w nim Lionel Messi miał... czytaj dalej » Dla spotkania z nowym trenerem i możliwości podzielenia się z nim swoimi wątpliwościami Messi przerwał wakacje i niezwłocznie wrócił ze swojej rezydencji w Pirenejach do Barcelony. Odczytano to jako pozytywny i odpowiedzialny sygnał ze strony kapitana drużyny. I chociaż sam przebieg rozmowy pozostaje tajemnicą, hiszpańskie media spekulowały tuż po jej zakończeniu, że Argentyńczykowi bliżej jest w tej chwili do decyzji o rozstaniu z zespołem.

Nowy dzień przyniósł nieco więcej informacji. Hiszpański dziennik "Sport" opisuje spotkanie jako pełne zrozumienia i zaangażowania z obu stron. Koemanowi zależało na rozmowie z Messim w pierwszej kolejności, by na tym fundamencie budować swój obraz sytuacji i nastrojów w klubie. Podczas samej rozmowy miał przedstawić piłkarzowi swoją wizję wyjścia z kryzysu, w czym rola Messiego miałaby być kluczowa. "To tylko wątpliwości" - pisze o aktualnej sytuacji Messiego "Sport".

Bartomeu chce szybkiej decyzji

Do akcji może jednak wkroczyć Josep Maria Bartomeu. Prezes Barcelony doskonale pamięta bowiem o tym, że kontrakt Messiego wygasa z końcem przyszłego sezonu. Z tego punktu widzenia dla klubu korzystniejszy wydaje się jak najszybszy transfer piłkarza. Nie można więc wykluczyć, że Bartomeu będzie teraz naciskał na Messiego i jego ojca, pełniącego rolę menedżera piłkarza, by ci decyzję podjęli możliwie najszybciej.

Na ruch Argentyńczyka czeka również Inter Mediolan, który wydaje się być najbardziej prawdopodobnym celem napastnika. Apetyt Włochów na pozyskanie Messiego dodatkowo wzmógł się po przeprowadzce do Mediolanu jego ojca i menedżera. Na razie jednak działacze i kibice Interu muszą uzbroić się w cierpliwość.

Depay w miejsce Suareza?

FC Barcelona ma trenera. Powrót po latach Targana... czytaj dalej » Koeman zabrał się do ciężkiej pracy niezwłocznie po prezentacji jako nowego trenera Dumy Katalonii. Jego lista życzeń zaczęła zapełniać się kolejnymi nazwiskami. Jednym z nich jest napastnik Olympique Lyon Memphis Depay, znany szkoleniowcowi z gry w reprezentacji Holandii. Miałby być ewentualnym wsparciem dla Messiego, gdyby ten zdecydował się pozostać w drużynie. Koeman docenia wszechstronność Depaya, którego chętnie widziałby w miejsce Luisa Suareza.

Na razie napastnik związany jest obowiązującym do końca następnego sezonu kontraktem z Lyonem. Kwota odstępnego wynosi 55 mln euro, ale - jak informuje "Mundo Deportivo" - Barcelona robiła już rozeznanie i potwierdziła, że Francuzi są otwarci na negocjacje.

Transferowa saga Thiago

Przedłużają się natomiast negocjacje między Bayernem Monachium i Liverpoolem w sprawie transferu Thiago Alcantary. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się już na początku lipca. Później sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Strony były bliskie porozumienia już w ubiegłym tygodniu, ale Anglicy mieli nagle zażądać obniżenia ceny pomocnika.

W piątek "Independent" poinformował, że to nie pieniądze są największą przeszkodą w przenosinach Hiszpana na Anfield, a obecny skład drużyny Juergena Kloppa, w którym znajduje się aż siedmiu pomocników. Podpis pod kontraktem Thiago może się zatem pojawić dopiero wtedy, gdy Liverpool sprzeda jednego z graczy.