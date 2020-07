Media: Messi może opuścić Barcelonę. Kusząca propozycja Interu

Poniżej prezentujemy najciekawsze doniesienia transferowe z 30 lipca.

Inter kusi Messiego

Bayern wycenił Thiago. "Minimum 30 milionów euro" Według informacji... czytaj dalej » Leo Messi w Interze Mediolan? Takiego scenariusza nie wyklucza "La Gazetta dello Sport". Zdaniem włoskich dziennikarzy Inter jest w stanie zapłacić znakomitemu Argentyńczykowi aż 260 milionów euro, które zarobiłby w trakcie czteroletniego kontraktu. Jego obecna umowa z Barceloną wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i wciąż nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle 33-latek rozpocznie negocjacje z klubem w sprawie jej ewentualnego przedłużenia. Tym bardziej że na Camp Nou ostatnio nie dzieje się najlepiej.

Conte tęskni za Kante

Jeszcze tego lata Inter chciałby wzmocnić swój środek pola, żeby liczyć się w walce o Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. "Corriere dello Sport" sugeruje, że Antonio Conte chętnie widziałby w swoim zespole N'Golo Kante, z którym pracował w Chelsea. W grę wchodzą również transfery z Tottenhamu. Chodzi o Moussę Sissoko i Tanguy'a Ndombele.

Źródło: Getty Images Antonio Conte pracował z N'golo Kante w Chelsea

Anglicy walczą o obrońcę Lille

Manchester United chciałby sprowadzić do siebie Gabriela - odnotował "Daily Mirror". 22-letni Brazylijczyk jest środkowym obrońcą Lille i może kosztować około 20 milionów euro. Zainteresowane jego usługami są również Everton, Arsenal, Napoli oraz PSG.

Manchester City zainteresowany Alabą

Według informacji "The Sun", David Alaba może przenieść się z Bayernu Monachium do Manchesteru City. O ewentualnym transferze 28-letniego Austriaka mówiło się już od dłuższego czasu, ponieważ mistrzowie Niemiec nie chcieli zgodzić się na podwyżkę płac swojego obrońcy. Alaba chciałby zarabiać 18 milionów euro rocznie. Jego kontrakt z Bayernem wygasa 30 czerwca 2021 roku, dlatego być może to ostatnia szansa, by na nim zarobić.

Man City transfer boost with David Alaba and Bayern Munich locked in stalemate over new contract talks https://t.co/odwQ4xbIYu — Sun Sport (@SunSport) July 29, 2020

Hulk wróci do Europy?

Serwis talksport.com przekazał informację, że Brazylijczyk Hulk zamierza wrócić do Europy. 34-latek do końca roku związany będzie jeszcze z występującym w lidze chińskiej Shanghai SIPG. Na Starym Kontynencie znany był głównie z występów w FC Porto oraz Zenicie Sankt Petersburg.

LA Galaxy chce przekonać mistrza świata

Mario Goetze może przejść do MLS - oznajmił w wywiadzie z niemieckim "Kickerem" dyrektor sportowy Los Angeles Galaxy Jovan Kirovski. 28-letni piłkarz, który przed laty był gwiazdą Borussii Dortmund i reprezentacji Niemiec, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata, od lipca pozostaje bez klubu.

Źródło: Twitter/Borussia Dortmund Mario Goetze o tym sezonie może zapomnieć

Coutinho może zagrać w Premier League

Philippe Coutinho może trafić do Arsenalu - taką informację przekazał dziennik "Mundo Deportivo". Duże nadzieje w Brazylijczyku, który od momentu odejścia z Liverpoolu nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w Barcelonie i Bayernie Monachium, pokłada menedżer Kanonierów Mikel Arteta. Barcelona oczekuje jednak za niego 80 milionów euro.

Widzew podał nazwisko nowego trenera

Słabe wyniki na wiosnę spowodowały, że pomimo wywalczonego awansu do pierwszej ligi Marcin Kaczmarek przestał pełnić funkcję trenera Widzewa Łódź. Nowym szkoleniowcem Czerwonych został Albańczyk Enkeleid Dobi. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez rok. Wcześniej prowadził drugoligowego Górnika Polkowice.

Poznajcie nowego trenera pierwszej drużyny Widzewa!



Więcej:https://t.co/LwTTsc3VKJpic.twitter.com/O2wV1a4Vd1 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 30, 2020

Arka wietrzy szatnię

Aż sześciu piłkarzy opuściło Arkę Gdynia: Rafał Siemaszko, Pavels Steinbors, Damian Zbozień, Michał Kopczyński, Marcin Staniszewski oraz Marko Vejinović. Klub z Trójmiasta w zakończonym niedawno sezonie spadł z ekstraklasy i czeka go przebudowa.