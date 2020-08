Doniesienia transferowe. Conte gotowy opuścić Inter, Ibrahimović odwleka decyzję

Doniesienia transferowe. Rośnie frustracja Messiego, Guardiola szuka napastnika Niepewna... czytaj dalej » Niedzielną karuzelę transferową zaczynamy od rynku włoskiego. Pierwsza strona "La Gazzetty dello Sport" informuje kibiców o Antonio Conte, który jest przekonany do odejścia z Interu, a klub daje mu na to zielono światło. Problem w tym, że trener musi sam odejść. Jeśli zostanie zwolniony, mediolańczycy będą musieli wypłacić mu aż 47 mln euro, a nie chcą tego zrobić. Mało tego, nie mogą sobie na to pozwolić, gdyż wciąż wypłacają pensję zwolnionemu rok temu Luciano Spallettiemu.

Ibra nie daje znać

Włoski dziennik poświęca również miejsce Zlatanowi Ibrahimoviciowi. Przyszłość Szweda jest wciąż niepewna. Piłkarzowi wypożyczenie do Milanu kończy się 31 sierpnia, a w najbliższy poniedziałek klub wznawia treningi. Prawdopodobnie bez napastnika. Słynny włoski specjalista od rynku transferowego Gianluca di Marzio informuje, że Milan nie spodziewał się aż tak długiego zwlekania z decyzją ze strony snajpera.

Turyński dziennik "Tuttosport" najwięcej pisze jak zwykle o klubach z Piemontu. Jego zdaniem gwiazdor Juventusu Cristiano Ronaldo wyraził zgodę na przyjście do klubu Edina Dżeko z Romy. Panowie mieliby od przyszłego sezonu stworzyć duet w ataku.

Barcelona szuka obrońcy

W Hiszpanii głównym niedzielnym tematem tranferowym jest zainteresowanie Barcelony Angelino. W mionionym sezonie 23-latek błyszczał w barwach RB Lipsk, do którego został wypożyczony z Manchesteru City. Według dziennika "AS" Anglicy wyceniają lewego obrońcę na 30 mln euro. Do niemieckiego zespołu Angelino trafił 31 stycznia tego roku. 19 sierpnia wrócił na Wyspy.

Na tym nie koniec. Zdaniem innych hiszpańskich dzienników na liście nowego szkoleniowca Dumy Katalonii Ronalda Koemana znalazł się również napastnik Interu Lautaro Martinez, a alternatywę dla Angelino stanowi Jose Gaya z Valencii.

Chelsea nie próżnuje

Na rynku transferowym prężnie działa Chelsea, która sprowadziła już Hakima Ziyecha z Ajaksu oraz Timo Wernera z RB Lipsk. Teraz jest blisko podpisania lewego obrońcy z Leicester City Bena Chilwella za 50 mln funtów. Zdaniem goal.com kluby osiągnęły porozumienie, a oficjalny transfer jest kwestią kilku dni.

W Londynie nadal nie zrezygnowali z pozyskania Kaia Havertza. Ofensywny pomocnik Bayeru Leverkusen już wcześniej doszedł do porozumienia w sprawie kontraktu. Natomiast Aptekarze odrzucili dwie oferty opiewające na 80 i 90 milionów euro plus bonusy. Chcą otrzymać od razu przynajmniej 100 milionów.