Willian zmienił klub, ale pozostał w Londynie. Do stolicy Anglii ciągnie również bramkarza Atletico

Willian rozpoczął karierę w Corinthians, ale już w wieku 19 lat trafił do Szachtara Donieck. Grał tam przez sześć sezonów, cztery razy triumfował w ukraińskiej ekstraklasie, a w 2009 roku zdobył Puchar UEFA.

W 2013 na krótko związał się z Anży Machaczkała i w końcu trafił do Chelsea. Z The Blues zdobył dwa tytuły mistrza Anglii i jeden puchar kraju, triumfował także w Lidze Europy. Łącznie w koszulce londyńskiego klubu rozegrał 339 spotkań, w których strzelił 63 bramki i miał 56 asyst. Zostaje w stolicy Anglii, ale teraz będzie grał dla Kanonierów.

- Obserwowaliśmy go od kilku miesięcy. Mieliśmy jasno sprecyzowany cel: wzmocnienia na pozycjach ofensywnego pomocnika i skrzydłowego. Willian jest piłkarzem, który daje nam dużo możliwości, bo potrafi grać na trzech czy czterech pozycjach - powiedział hiszpański trener Arsenalu Mikel Arteta cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Willian jest też 70-krotnym reprezentantem Brazylii. W drużynie narodowej strzelił dziewięć goli i przyczynił się do triumfu w Copa America w 2019 roku.

"The Telegraph": Borussia poczeka ze sprzedażą Sancho

Borussia Dortmund jest przekonana, że Jadon Sancho zostanie w klubie na kolejny rok. Według dziennikarzy "The Telegraph" 20-letni Anglik nie będzie naciskał na transfer. W ostatnich miesiącach najwięcej mówiło się o jego przenosinach do Manchester United, jednak zespół z Old Trafford nie sprostał warunkom finansowym wicemistrzów Niemiec. Borussia nie zamierza się spieszyć z jego sprzedażą i poczeka na oferty na poziomie przynajmniej 100 milionów euro.

Oblak na celowniku Chelsea

Jan Oblak może opuścić Atletico Madryt - poinformował "Daily Mail". Zdaniem brytyjskich dziennikarzy jeden z najlepszych bramkarzy świata może trafić do Chelsea, która szuka następcy Kepy Arrizabalagi. Podobno jeszcze przed meczem przeciwko z RB Lipsk Słoweniec zapowiedział, że może odejść z klubu i wspominał o Chelsea. Podkreślał jednak, że najpierw chce skupić się na Lidze Mistrzów. Teraz - po odpadnięciu Atletico - może myśleć już tylko o następnym kroku w karierze.

Cristiano Ronaldo zostaje w Juventusie na kolejny rok - poinformowała włoska prasa. Według "La Gazzetta dello Sport" wszystkie plotki na temat jego odejścia są nieprawdziwe. Podobno sam Andrea Pirlo, który został nowym trenerem Starej Damy, chce również współpracować z Portugalczykiem.

W Turynie powinien pozostać również Paulo Dybala, o którego ewentualnym transferze również mówiło się w ostatnich tygodniach. W grę wchodziła m.in. wymiana za Paula Pogbę z Manchesteru United.

Callejon rozchwytywany w Sewilli

Dwa zespoły z Sewilli - Betis i Sevilla są zainteresowane Jose Callejonem. 33-letni Hiszpan będzie do wzięcia za darmo, ponieważ 1 września wygasa jego kontrakt z Napoli, ale żadna ze stron nie była zainteresowana jego przedłużeniem.

Były piłkarz Bayernu wróci do Europy?

Znany z występów w Bayernie Monachium Brazylijczyk Rafinha może wrócić do Europy - poinformował "Bild". 34-latek ma ofertę od mistrza Grecji Olympiakosu Pireus i zdaniem niemieckich dziennikarzy może z niej skorzystać. Lewy obrońca, który przeszedł do Bayernu w 2011 roku, ubiegłego lata wrócił do swojej ojczyzny i podpisał kontrakt z Flamengo. Teraz jest gotowy wrócić na Stary Kontynent z powodu szerzącej się w Brazylii pandemii COVID-19.