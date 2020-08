Linetty może zmienić klub. Trener chce go zabrać ze sobą

Zawodnicy Interu Mediolan przygotowywali się do pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Europy z Getafe.

Tłumy kibiców oraz dziennikarzy przywitały Zlatana Ibrahimovicia na lotnisku w Mediolanie. Szwed dołączył do AC Milan, w czwartek 2 stycznia przejdzie testy medyczne. 38-latek po raz kolejny w swojej karierze będzie występował w barwach Rossonerich. Ibrahimović będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Krzysztofem Piątkiem.

Hiszpan za Hiszpana. Manchester City potwierdził pierwszy transfer Władze... czytaj dalej » Prezentujemy najciekawsze doniesienia transferowe z 5 sierpnia.

Za trenerem z Sampy do Torino

Karol Linetty jest głównym celem transferowym Torino - informuje "Tuttosport", którego sprowadzenie jest marzeniem Marco Giampaolo. Obaj panowie współpracowali ze sobą w Sampdorii. Włoscy dziennikarze podają, że 53-letni szkoleniowiec ma od nowego sezonu objąć Torino.

Podpis coraz bliżej

"La Gazzetta dello Sport" podała, że porozumienie między Milanem a Zlatanem Ibrahimoviciem jest na ostatniej prostej. Negocjacje trwają od kilku tygodni, a mediolański klub miał zaoferować Szwedowi umowę w wysokości 4,5-5 mln euro oraz bonusy związane z celami, występami oraz ewentualnym awansem Rossonerich do następnej edycji Ligi Mistrzów.

Willian rezygnuje z pieniędzy

Zdaniem "The Mirror" Willian miał poinformować znajomych, że zamierza odrzucić duże pieniądze oferowane przez klub Davida Beckhama Inter Miami z MLS na rzecz występów w Arsenalu. 31-letniemu brazylijskiemu skrzydłowemu wygasła umowa z Chelsea, w której grał od 2013 roku. Brazylijczyk chce zostać w Londynie, gdzie dobrze żyje się jego rodzinie.

Były kolega Boruca w The Citizens?

Dziennikarze "The Telegraph" twierdzą, że po zakontraktowaniu Ferrana Torresa z Valencii, Pep Guardiola chce wzmocnić linię obrony. Głównym kandydatem jest Nathan Ake z Bournemouth. 25-letni reprezentant Holandii miałby kosztować Manchester City 41 mln funtów.

Barca chce Lautaro, ale…

Blaugrana jest zdecydowana kupić Lautaro Martineza z Interu, jednak pod jednym istotnym warunkiem. W opinii "Mundo Derportivo" taki ruch transferowy możliwy jest jedynie, jeżeli Luis Suarez pożegna się z klubem z Camp Nou. Jeśli Urugwajczyk nie odejdzie do jednego z klubów MLS, to jego umowa z Barceloną obowiązuje do 2021 roku.

Luis Suárez, con mejores números este año que el argentino pero con 11 años más, si sigue en el Barça es para jugar



Sólo si aceptase ir a la MLS Bartomeu se arriesgaría a traer al ‘9’ del Inter. Si no, Martínez esperará al 2021



Pewny Niemiec w bramce

"Mundo Deportivo" informuje również, że wszystko jest na dobrej drodze, aby Marc-Andre ter Stegen przedłużył kontrakt z Dumą Katalonii. Niemiecki bramkarz doszedł już do porozumienia w zakresie trwania umowy i ma ona obowiązywać przez kolejne pięć lat. Jedyną kością niezgody i negocjowaną kwestią są warunki finansowe.

Jak informuje "Bild", Bayern Monachium zamierza wypożyczyć Christiana Fruechtla do FC Nuernberg, aby zdobywał doświadczenie. 20-latek jest bardzo utalentowany, co udowodnił grając w rezerwach bawarskiego klubu w poprzednim sezonie.

Fruechtl wystąpił w 27 spotkaniach i świętował z zespołem wywalczenie mistrzostwa w 3. lidze. Młody golkiper jest kandydatem do zastąpienia Manuela Neuera w bramce Bawarczyków.

Nadal w Parku Książąt

"Le Parisien" poinformował, że Juan Bernat nie odejdzie tego lata z Paris Saint-Germain. Aktualny kontrakt hiszpańskiego lewego defensora z klubem z Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2021 roku. Mistrzowie Francji zamierzają zaproponować mu nową umowę.