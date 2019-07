Jeden brat z Lewandowskim, drugi z Piątkiem. Milan ma pierwsze wzmocnienie

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

O przeprowadzce 21-letniego lewego obrońcy z Hiszpanii do Włoch mówiło się od kilku dni. W sobotę popołudniu klubom udało się sfinalizować transakcję i Hernandez został pierwszym letnim wzmocnieniem Milanu.

Alvaro Morata na stałe w Atletico Madryt Alvaro Morata,... czytaj dalej » Mediolańczycy podpisali z Francuzem pięcioletni kontrakt. Suma odstępnego wyniosła 20 milionów euro.

Głównie na wypożyczeniach

Hernandez jest wychowankiem Atletico Madryt. Do lokalnego rywala trafił dwa lata temu po okresie wypożyczenia do Alaves. W pierwszym roku rozegrał dla Królewskich 23 mecze we wszystkich rozgrywkach, ale nie zachwycił. W minionym sezonie został odesłany na wypożyczenie do Realu Sociedad, gdzie występował regularniej.

Mimo że przygoda Hernandeza z Realem nie potoczyła się w sposób wymarzony, to jego gablota z trofeami wygląda imponująco. Francuz może się już pochwalić zdobyciem Ligi Mistrzów, Superpucharu Europy, klubowego mistrzostwa świata i Superpucharu Hiszpanii.

21-latek jest pierwszą nową twarzą w Milanie. Już wcześniej Rossoneri zagwarantowali sobie wykupienie z Atalanty Francka Kessiego, który w Mediolanie grał na zasadzie wypożyczenie.

W rodzinie Hernandezów szykują się zatem duże zmiany. Tego lata klub zmienił także o rok starszy brat Theo, Lucas. Mistrz świata z 2018 roku przeszedł z Atletico Madryt do Bayernu. Obaj będą zatem występować w drużynach polskich supersnajperów - Theo zadba o asysty do Piątka, Lucas do Roberta Lewandowskiego.