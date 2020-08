Rivaldo junior w Cracovii, tata zadowolony. "Wkrótce cię odwiedzę"

15.01 | Michał Probierz, trener piłkarzy Cracovii, będzie miał nowe obowiązki. - Obejmie funkcję wiceprezesa zarządu do spraw sportowych - oznajmił właściciel dziewiątego obecnie zespołu ekstraklasy Janusz Filipiak.

Brazylijski napastnik ostatnio grał w rumuńskim Viitorulu Konstanca, a z Pasami związał się umową ważną przez trzy lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Przy Kałuży będzie grał z numerem 7.



Bem vindo a Cracovia pic.twitter.com/En9TCEJrLE — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) August 12, 2020

Tata był już w Krakowie

"Zadowolony i bardzo zmotywowany do noszenia barw Cracovii. Dziękuję za przyjęcie i zaufanie, jakim mnie obdarzono. Jak zawsze zrobię co w mojej mocy, by uradować wszystkich kibiców" - napisał na Instagramie 25-latek.



Wyświetl ten post na Instagramie. Feliz e muito motivado por vestir as cores do @mkscracovia . Obrigado pela recepção e por toda confiança depositada em mim. Darei meu maximo, como sempre fiz, para alegrar todos os torcedores. Post udostępniony przez Rivaldo Junior (@rivaldinho) Sie 12, 2020 o 1:48 PDT





Rivaldinho jest synem jednego z najsłynniejszych piłkarzy w historii futbolu - Rivaldo, który był gwiazdą m.in. Barcelony, a w 2002 roku z reprezentacją Canarinhos wywalczył tytuł mistrza świata.

48-letni były piłkarz już zresztą zapowiedział wizytę w Krakowie, w którym w sierpniu 2001 roku zaaplikował trzy gole Wiśle, największemu rywalowi Pasów. Barcelona męczyła się, ale ostatecznie w meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów wygrała przy Reymonta 4:3.

"Wszystkiego dobrego Rivaldinho z okazji twojego transferu z Vitolul do Cracovii. Dziękuję George Hagiemu za całą miłość i opiekę nad tobą. Życzę ci dużo szczęścia i sukcesów w nowym klubie. Jak tylko sytuacja z COVID-19 pozwoli, wkrótce cię odwiedzę" - napisał na swoim Facebooku Rivaldo.

Źródło: Facebook/Rivaldo Rivaldo skomentował transfer syna

Jego syn takiej kariery nie zrobił. W wieku 20 lat trafił do Boavisty Porto, gdzie spędził półtora roku. Potem wrócił do ojczyzny i został zawodnikiem Internacionalu Porto Alegre, lecz grał głównie w słabszych klubach, do których był wypożyczany.

W lutym 2017 roku trafił do Dinama Bukareszt. Rok później przeniósł się do Lewskiego Sofia, a ostatnie półtora roku spędził ponownie w Rumunii reprezentując barwy Viitorulu Konstanca. W minionym sezonie w 27 spotkaniach zdobył 11 bramek i zaliczył cztery asysty.

Źródło: Instagram/Rivaldinho Rivaldo dość często widzi się z synem

Brazylijczyk jest czwartym nowym piłkarzem pozyskanym ostatnio przez zdobywców Pucharu Polski. Wcześniej klub prowadzony przez Michała Probierza zasilili napastnik Marcos Alvarez z niemieckiego VfL Osnabruck oraz obrońcy Korony Kielce - Ivan Marquez i Michael Gardawski.

Ponadto z wypożyczenia do Zagłębia Sosnowiec powrócił Rubio, z Korony Bojan Cecaric, a Sandecji Nowy Sącz Radosław Kanach.



Cracovia nowy sezon rozpocznie w niedzielę meczem 1/32 finału Pucharu Polski z Chrobrym w Głogowie. Tydzień później zainauguruje zmagania ligowe starciem z Pogonią Szczecin. 27-ego sierpnia zaś zagra w Szwecji z Malmoe w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy.