Transfery: Suarez w Interze Miami? Conte i Ibrahimović zostają w Mediolanie

Real Madryt, który został mistrzem Hiszpanii w sezonie 2019/2020, rozpoczął przygotowania do rewanżowego starcia w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. W treningu nie wziął udziału Mariano, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Real Madryt przygotowuje się do wznowienia Ligi Mistrzów

Barcelona poinformowała, że pauzujący ponad cztery miesiące po operacji łąkotki urugwajski piłkarz Luis Suarez będzie gotowy do gry po wznowieniu hiszpańskiej ekstraklasy, co ma nastąpić 11 czerwca. Kataloński zespół dwa dni później spotka się z Mallorcą. Urugwajczyk trenował z drużyną.

Suarez u Beckhama?

Po tym, jak Ronald Koeman w krótkiej rozmowie z Suarezem poinformował, że jego czas na Camp Nou dobiegł końca, Urugwajczyk może trafić za ocean. Zdaniem dziennikarzy 33-letni napastnik prowadzi rozmowy z Interem Miami, którego właścicielem jest Beckham. Doświadczony zawodnik miałby otrzymać lukratywny kontrakt w klubie z Florydy.

Czystka w Realu

Pandemia COVID-19 i rozgrywanie meczów przy pustych trybunach sprawiają, że straty Realu Madryt są wysokie. Prezydent klubu Floretnino Perez już wcześniej zapowiedział, że latem do klubu mogą trafić jedynie piłkarze powracający z wypożyczeń, m.in. Martin Odegaard. Szukając oszczędności, Królewscy chcą zrezygnować ze skreślonych przez Zinedine'a Zidane'a graczy. Wśród nich znajduje się James Rodriguez.

Zarówno "Marca" jak i "AS" podają, że Kolumbijczyk negocjuje warunki umowy z Evertonem, gdzie menedżerem jest Carlo Ancelotti.

Inter zdecydował

Włosi informują, że spotkanie Conte z prezydentem klubu Stevenem Zhangiem zakończy się przedłużeniem współpracy ze szkoleniowcem na kolejny sezon. Nerazzurri zamierzają przemeblować zespół. W gronie nazwisk, które mogą trafić do klubu, wymienia się Sandro Tonalego z Brescii oraz Emersona Palmierego z Chelsea.

Na celowniku Interu znaleźli się tkaże Marash Kumbulla (Hellas Verona), Tanguy Ndombele (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Edin Dżeko (AS Roma) oraz Arturo Vidal (Barcelona).

Drużynę mogą opuścić natomiast Marcelo Brozović, Milan Skriniar, Matias Vecino, Victor Moses i Roberto Gagliardini. Fundusze zyskane ze sprzedaży zostałyby przeznaczone na transfery.

Piątka Pirlo z Ronaldo

Pierwsze dni pracy na stanowisku szkoleniowca Juventusu Andrea Pirlo rozpoczął od zapewnienia Cristiano Ronaldo i Paulo Dybali, że mają decydować o sile ofensywnej zespołu. Jednocześnie nowy trener podkreślił, że rozmawiał z Gonzalo Higuainem i ten opuści klub.

- Bardzo go szanuję, ale drużyna będzie rozwijała się w innym kierunku. Jego przygoda z Juve dobiegła końca - stwierdził Pirlo.

AC Milan doszedł do porozumienia z Ibrahimoviciem w sprawie przedłużenia umowy o kolejny rok. Szwedzki napastnik zainkasuje 7 mln euro za sezon.

Rossoneri pracują też nad pozyskaniem Tiemoue Bakayoko z Chelsea i kontynuacją wypożyczenia Ante Rebicia z Eintrachtu Frankfurt. Innym celem może być 21-letni Brahim Diaz z Realu Madryt.

Linetty zmienił klub

Karol Linetty przeszedł z Sampdorii Genua do Torino. Reprezentant Polski podpisał 4-letni kontrakt, a według włoskich mediów transfer wyniósł 7,5 mln euro. W Sampdorii Linetty grał przez cztery sezony. W 132 spotkaniach zdobył 11 bramek. Dzięki takiemu ruchowi pomocnik będzie nadal występował pod wodzą trenera Marco Giampaolo.

Jednak Chelsea?

Zdaniem "Sport Bilda" Kai Havertz jeszcze w tym tygodniu przeniesie się z Bayeru Leverkusen do Chelsea. Transfer wyniesie 80 mln euro plus 10 mln w bonusach za zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów i dodatkowe 10 mln euro za wywalczenie tytułu.

Boateng zostaje w Monachium

Przedstawiciele triumfatora Ligi Mistrzów zdecydowali, że Jerome Boateng wypełni kontrakt obowiązujący do 2021 roku. Ostatnie występy środkowego obrońcy przekonały Bayern Monachium do podjęcia takiej decyzji. Informację podał dobrze poinformowany w sprawach bawarskiego klubu "Sport Bild".