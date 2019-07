Milik może mieć problem z grą w podstawowym składzie. Napoli złożyło ofertę niesfornej gwieździe Serie A

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Według doniesień dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego działacze Napoli skontaktowali się bezpośrednio z Icardim oraz jego żoną i jednocześnie agentką Wandą Narą. Mieli zaoferować 7,5 miliona euro za rok gry plus ewentualne bonusy. Argentyńczyk mógłby zatem liczyć na dochody sięgające nawet 10 mln, a to więcej niż zaoferował mu Juventus.

Kupują piłkarzy i pomagają szukać zaginionych dzieci Niesamowita akcja... czytaj dalej » Zresztą klub spod Wezuwiusza ma być bardziej skłonny od Starej Damy do wyłożenia 60 mln euro odstępnego, których oczekuje Inter. Dla samego Icardiego Napoli może okazać się bardziej atrakcyjne ze względu na pozycję w drużynie. To właśnie wokół niego Carlo Ancelotti miałby konstruować wyjściowy skład.

Gotowi do negocjacji

Transfer 26-latka, który w minionym sezonie uzbierał 11 ligowych goli, do jednego z czołowych klubów Serie A wydaje się być wielce prawdopodobny, bo w Mediolanie mają go dość. W trakcie poprzednich rozgrywek napastnik nie miał ochoty przedłużać kontraktu z Nerazzurrimi, wskutek czego stracił opaskę kapitańską i na pewien czas został odsunięty od pierwszego zespołu. Problemów natury wychowawczej było z nim więcej. Do tego dochodziły konflikty z kibicami.

- Jesteśmy gotowi do negocjacji z każdym klubem, który zna wartość tego piłkarza - twierdzi dyrektor Interu Beppe Martotta.

Pojawienie się Icardiego na stadionie San Paolo byłoby złą informacją dla Milika. W poprzednim sezonie Serie A Polak był najskuteczniejszym graczem Napoli i z 17 golami znalazł się z czołówce ligowych strzelców.

Nie można też zapominać, że w kadrze Partenopei wciąż pozostaje zasłużony dla klubu Dries Mertens.

Na ściągnięciu Icardiego transferowe ambicje Napoli się nie kończą. Według Sky Sport Italia wicemistrzowie Włoch walczą także o podpis Kolumbijczyka Jamesa Rodrigueza. Media kolumbijskie twierdzą, że piłkarzem Realu Madryt zainteresowany jest z kolei inny klub ze stolicy Hiszpanii - Atletico.