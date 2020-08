Doniesienia transferowe. Arsene Wenger gotowy na wielkie wyzwanie

Doniesienia transferowe. Decyzja Messiego może wywołać efekt domina Po odpadnięciu w... czytaj dalej » W poniedziałek FC Barcelona potwierdziła, że Quique Setien został zwolniony. Zdaniem "Mundo Deportivo" w środę albo czwartek klub oficjalnie ogłosi, że Ronald Koeman został nowym trenerem pierwszego zespołu. Holender ma podpisać dwuletni kontrakt. Podobno 57-latek myśli już o transferach i jeszcze w tym okienku chciałby sprawdzić do stolicy Katalonii Donny'ego van de Beeka z Ajaksu Amsterdam.

Wenger na Euro 2020?

Przyjście Koemana oznacza, że na niespełna rok przed Euro 2020 reprezentacja Holandii zostanie bez selekcjonera. Niewykluczone jednak, że szybko znajdą godnego następcę na to stanowisko. Jak przekazał Jan Joost van Gangelen z telewizji Fox Sports, kadrę Pomarańczowych chętnie poprowadziłby Arsene Wenger. 70-letni Francuz wróciłby na ławkę trenerską po dwóch latach przerwy od zakończenia współpracy z Arsenalem.

Saga transferowa z odejściem Thiago Alcantary z Bayernu Monachium zdaje się nie mieć końca. Zdaniem dziennikarzy "The Guardian" Hiszpan znalazł się na celowniku Liverpoolu i on sam również chętnie dołączyłby do ekipy mistrzów Anglii. Problemem są pieniądze oraz fakt, że Bayern cały czas ma nadzieję, że podpisze z nim nową umowę. Gdyby jednak obie strony się nie porozumiały, to Bayern wycenia swojego pomocnika na 30 milionów euro. Ta cena nieco zniechęca Liverpool, tym bardziej że mówimy o zawodniku, któremu za rok skończy się kontrakt.

Arsenal łata dziury w obronie

Arsenal cały czas poszukuje środkowego obrońcy. Według najnowszych informacji jest bliski podpisania kontraktu z Gabrielem. "The Times" informuje, że stoper Lille ma kosztować Kanonierów 27 milionów euro. 22-letni Brazylijczyk jest łączony również z Napoli, a wcześniej mówiło się o innym angielskim klubie - Evertonie. Kluczowe decyzje dotyczące jego najbliższej przyszłości mają zapaść do końca tego tygodnia.

Przyszłość Dybali wciąż nieznana

Paulo Dybala wciąż nie wie, czy zostanie w Juventusie Turyn - napisał "Daily Star". Argentyńczyk, który w minionym sezonie został wybrany najlepszym zawodnikiem Serie A, cały czas nie może porozumieć się z klubem w sprawie nowego kontraktu. Jego aktualna umowa jest ważna do 30 czerwca 2022 roku. Ewentualna sprzedaż 26-latka przyniosłaby zysk na poziomie 100 milionów euro, za które Juventus mógłby kupić przynajmniej trzech klasowych piłkarzy. Nie wiadomo więc, czy Stara Dama, którą pod wodzą Andrei Pirlo czeka przebudowa, nie zdecyduje się na taki ruch. Mówi się, że Dybala mógłby odejść do Manchesteru City lub Realu Madryt.

Higuain nie chce odejść

Juventus może mieć za to problem z pozbyciem się Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk miał zostać sprzedany, ale nie chce odejść - donosi "Tuttosport". Jego kontrakt z Juve wygasa z końcem przyszłego sezonu. Sezonu, który najprawdopodobniej spędzi w Turynie.

Borussia znów osiągnie porozumienie z Realem?

18-letni Brazylijczyk Reinier ma zostać wypożyczony z Realu Madryt do Borussii Dortmund. Ofensywny pomocnik przeniesie się do Dortmundu na najbliższy rok, ale w grę wchodzi opcja przedłużenia jego wypożyczenia na jeszcze jeden rok. Przypomnijmy, że taką samą drogę przebył Marokańczyk Achraf Hakimi, który właśnie w BVB wyrósł na gwiazdę Bundesligi. Od nowego sezonu będzie piłkarzem Interu Mediolan.

Manchester City pożegnał legendę

David Silva po 10 latach występów w Manchesterze City, gdzie zapracował na pomnik i miano patrona boiska w centrum treningowym, podpisał dwuletni kontrakt z Realem Sociedad San Sebastian - poinformował szósty zespół minionego sezonu ligi hiszpańskiej. 129-krotny reprezentant Hiszpanii, mistrz świata z 2010 roku oraz Europy z 2008 i 2012, opuścił klub z Manchesteru, z którym czterokrotnie sięgnął po prymat w Premier League, po wygaśnięciu kontraktu.