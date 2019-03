"France Football": 500 milionów na transfery dla Zidane'a. Mbappe priorytetem

Zidane wrócił do Realu, żeby wyciągnąć go z kryzysu

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

Obecny sezon w wykonaniu Realu Madryt to duże rozczarowanie. Los Blancos nie mają żadnych szans na triumf w Primera Division, w słabym stylu odpadli z Pucharu Króla po dwumeczu z Barceloną i przede wszystkim kompletnie zawiedli w rewanżowym spotkaniu z Ajaksem Amsterdam, co oznaczało pożegnanie z Ligą Mistrzów na etapie 1/8 finału. Z zadaniem poprowadzenia gwiazd i stworzenia sprawnego kolektywu nie poradzili sobie kolejni trenerzy: Julen Lopetegui i Santiago Solari.

Hiszpanie pewni. "Tylko Mbappe może dogonić Messiego" Lionel Messi jest... czytaj dalej » Prezydent Królewskich Florentino Perez zdał sobie sprawę, że musi zrobić wszystko, by ponownie sprowadzić do klubu Zidane’a. Francuz trzy razy z rzędu wygrał z zespołem Realu Champions League i niespodziewanie zrezygnował po triumfie w ubiegłym roku. Perez przekonał go wypisując czek in blanco, proponując trzyletnią umowę i przyrzekając, że "Zizou" będzie miał decydujący wpływ na przebudowę drużyny. Podziałało. Teraz czas na wielkie przemeblowanie na Bernabeu. I wydawanie wielkich pieniędzy.

Mbappe priorytetem

"Kylian Mbappe jest głównym celem transferowym Zidane’a i Realu w letnim oknie transferowym. Madrycki klub może złożyć ofertę w wysokości 280 milionów euro, by pozyskać snajpera PSG" – napisał "France Football". To nazwisko nie jest zaskoczeniem. 20-letni Francuz od jakiegoś czasu jest łączony z przeprowadzką do Madrytu, gdzie miałby godnie zastąpić sprzedanego do Juventusu Cristiano Ronaldo. Żaden zawodnik z obecnej kadry nie był w stanie wejść w buty Portugalczyka.

Na tym oczywiście nie koniec. "Budżet transferowy na lato wyniesie 500 milionów. 400 milionów już jest w kasie, a kolejne 100 dojdzie, jeśli powiedzie się sprzedaż Garetha Bale’a do jednego z klubów Premier League. Prezydent Realu nie zamierza skąpić, by osiągnąć swój cel, a klub powrócił na absolutny szczyt"– czytamy.

Źródło: Getty Images Kilku piłkarzy odejdzie z Realu. Jednym z nich ma być Gareth Bale

Nazwisko, które przyciąga

Zatrudnienie Zidane’a wiąże się z tym, że wielu zawodników będzie zdecydowanie chętniej zapatrywać się na grę w barwach Realu. Jakby sama nazwa klubu nie była wystarczającym magnesem do zmiany pracodawcy, teraz powrócił do niego legendarny piłkarz, który ma również wielkie sukcesy w roli trenera. Co więcej, jest idolem dla tych, którzy mogą dla niego grać. Dlatego nie tylko Mbappe jest przymierzany do przyszłych występów na Bernabeu.

"Eden Hazard (Chelsea) i Paul Pogba (Manchester United) również są faworytami francuskiego szkoleniowca, który już w przeszłości chciał ich sprowadzić" – podkreśla "France Football".

Źródło: Getty Images Paul Pogba wkrótce założy koszulkę Realu?

Bez względu na to, kto wzmocni Real w najbliższym oknie transferowym, w Madrycie zapowiada się bardzo gorące lato.