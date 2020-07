Rekordowe pieniądze dla Śląska. Czołowy skrzydłowy ekstraklasy w spadkowiczu Premier League

Klub z Dolnego Śląska sprzedał byłego młodzieżowego reprezentanta Polski za około 2,5 mln euro. Dla wrocławskiego klubu to rekordowy zarobek. Dotychczas Śląsk najwięcej zarobił na sprzedaży Waldemara Soboty do FC Brugge za milion euro.

"Głodny"

22-latek podpisał czteroletni kontrakt z Kanarkami. "Witamy, Przemek!" - napisano (pisownia oryginalna) na oficjalnym Twitterze Norwich. Na nagraniu Polak odpowiedział w języku angielskim: "Cieszę się, że tu jestem".



Witamy, Przemek!



#PlachetaAnnouncedpic.twitter.com/CNUFppyXly — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 22, 2020





- Norwich to drużyna młoda, co jest miłe, bo w każdym meczu będziemy wychodzić głodni - powiedział w pierwszym wywiadzie Płacheta, który do Śląska trafił rok temu z pierwszoligowego Podbeskidzia-Bielsko Biała.

Z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem wrocławskiego zespołu i to nie tylko dlatego, że był młodzieżowcem, ale przede wszystkim dzięki swojej postawie na boisku.



“I saw that this is a team of young players, which is nice because we can be hungry for every game. We will try to do our best."



Have a read of Przemyslaw Placheta's first club interview!



#PlachetaAnnounced — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 22, 2020

Sprinter

W sumie wystąpił w 35 meczach, za każdym razem wychodząc w wyjściowym składzie. Strzelił osiem goli i do tego dołożył pięć asyst. Charakterystycznym znakiem zawodnika Śląska były sprinty, których miał niemal za każdym razem najwięcej podczas meczu. Do niego należy rekord prędkości w minionym sezonie ekstraklasy - 35,22 km/godz.



Chociaż sezon Premier League jeszcze się nie zakończył, pewne jest, że Norwich spadnie. Popularne Kanarki, które mają do rozegrania jeszcze jeden mecz, zajmą ostatnie miejsce w tabeli. W przyszłym sezonie Płacheta z nowym zespołem powalczy więc o powrót do elity.