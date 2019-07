Guardiola: przyszłość Sane nie jest w naszych rękach

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

23-letni skrzydłowy występuje w drużynie Obywateli od trzech lat. W tym czasie uzbierał w angielskiej ekstraklasie niespełna 90 meczów, w których strzelił 20 goli. Sięgnął po dwa mistrzostwa.

Oferta na stole

Kontrakt Niemca z City ważny jest jeszcze przez dwa sezony. Rozmowy nad jego przedłużeniem trwają, ale kolejnych trofeów na Wyspach Brytyjskich Sane może już nie zdobyć. Powodem są jego potencjalne przenosiny do Bayernu Monachium, o których napisano już chyba wszystko.

Guardiola odpowiedział na krytykę Chińczyków. "Opinie dalekie od rzeczywistości" Menedżer... czytaj dalej » Plotki o rychłym transferze podsyciła dodatkowo wpadka klubu z Manchesteru. Na jednym z treningów niewyłączone mikrofony wyłapały rozmowę Sane z Raheemem Sterlingiem o możliwym transferze.

Teraz swoje w temacie dorzucił menedżer Obywateli Guardiola. Katalończyk zapewnił, że wciąż widzi skrzydłowego w swoim zespole i chciałby mieć go do dyspozycji także w kolejnych sezonach. Sprawa nie jest jednak prosta.

- Chcemy, by z nami został. Na stole leży oferta przedłużenia kontraktu, pracują nad tym agenci. Jego przyszłość nie jest w naszych rękach. Leroy musi sam zdecydować. Jeśli odejdzie, bardzo nas zasmuci, mam więc wielką nadzieję, że zostanie - przyznał były szkoleniowiec m.in. Bayernu.

Pozytywna opinia Ribery'ego

Mistrzowie Niemiec poszukują następców Francka Ribery'ego i Arjena Robbena i rzeczywiście są poważnie zainteresowani sprowadzeniem Sane. Niewykluczone, że rozmowy między klubami wkrótce przyspieszą, albowiem dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić nie poleciał z zespołem na towarzyski turniej do USA i stara się dopiąć wszystkie transakcje.



Kontrakt Sane wygasa w czerwcu 2021 roku, co oznacza, że Manchester City ma ostatnią okazję, by sprzedać go za ogromne pieniądze - nieoficjalnie mówi się o 90-100 milionach euro.