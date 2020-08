Juventus rozważa sprzedaż Ronaldo. Niespodziewany kierunek

Transfery: długa lista możliwych zmian w Bayernie Bayern Monachium... czytaj dalej » Porażka Juventusu z Lyonem w Lidze Mistrzów obudziła w Cristiano Ronaldo tęsknotę za błyszczeniem na europejskich stadionach. Włoskie media informują o specyficznej "chorobie Ronaldo", która sprawia, że Turyn wydaje mu się nieco zbyt ciasny. Dwa lata przed końcem kontraktu, który wiąże Portugalczyka z Juventusem, Ronaldo zaczyna się rozglądać za możliwością opuszczenia włoskiego klubu.

"Corriere dello Sport" pisze w czwartkowym wydaniu o "katarskich syrenach", które coraz natarczywiej wzywają Cristiano. Włosi sugerują, że napastnik spogląda w stronę Paris-Saint Germain, które w środę w ostatnich minutach meczu wyeliminowało Atalantę, będącą objawieniem tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jednak po deklaracji szefa PSG Nassera al-Khelaifiego, który ogłosił, że nie zamierza nigdy sprzedawać Neymara i Kyliana Mbappe, drzwi do szatni paryżan nie wydają się być dla Ronaldo uchylone zbyt szeroko.

Juve szuka oszczędności

Tymczasem sam Juventus szuka finansowego oddechu i również rozważa możliwość sprzedaży swojej największej gwiazdy. Determinacja władz klubu z dnia na dzień rośnie, bowiem w obliczu koronawirusowego kryzysu wynagrodzenie Ronaldo stanowi poważne obciążenie dla budżetu Bianconerich. Sprzedaż Paolo Dybali może się okazać niewystarczającym zastrzykiem, chociaż mowa jest o 100 milionach euro. W kontekście transferu Ronaldo serwis Goal.com, powołując się na hiszpańskiego dziennikarza Guillema Balague informuje o rozmowach, do jakich miało dojść między Juventusem a Barceloną. Ich rezultaty pozostają na razie nieznane.

Cristiano Ronaldo has been offered to Barcelona, according to Guillem Balague.



Imagine pic.twitter.com/VHThPb3mc5 — Goal (@goal) August 13, 2020

Goal.com informuje również o trzech napastnikach, których pozyskanie rozważa klub z Turynu w miejsce Dybali i, ewentualnie, Ronaldo. Na pierwszym miejscu tej listy znajduje się Arkadiusz Milik. W drugiej kolejności wymienia się piłkarza Romy Edina Dźeko i byłego napastnika Starej Damy Alvaro Moratę.

Manchester United stawia wszystko na Sancho

Zdeterminowane są również władze Manchesteru United, które odkładają na bok jakiekolwiek rozmowy o transferach, dopóki nie sfinalizują zakupu Jadona Sancho z Borussii Dortmund. Rozmowy na ten temat utknęły jakiś czas temu w miejscu, po tym jak Borussia zaproponowała napastnikowi przedłużenie kontraktu o kolejny rok.

Nieoficjalnie mówi się jednak o 100 milionach funtów, jakie klub z Dortmundu zaproponował za sprzedaż piłkarza. Jak informuje "Daily Mirror" właśnie ta kwota jest powodem zawieszenia wszystkich operacji transferowych w Manchesterze United. Klub nie jest gotowy na wydanie tak wielkich pieniędzy na jednego zawodnika, ale nie ustaje w wysiłkach, by osiągnąć w jego sprawie porozumienie ze sprzedającym.