Michał Kucharczyk wraca do ekstraklasy, Kamil Wilczek bohaterem hitu w Danii

Oto najciekawsze doniesienia transferowe z 6 sierpnia:

Wilczek znów w Danii

Zaledwie pół sezonu trwała przygoda Wilczka z Goztepe SK. 32-letni napastnik w barwach tureckiego klubu strzelił w lidze tylko jednego gola w 15 meczach. Polak zdecydował się wrócić tam, gdzie czuł się najlepiej, czyli do Danii.

W czwartek Wilczek podpisał trzyletni kontrakt z wicemistrzem kraju FC Kopenhaga. Wcześniej w latach 2016-2020 był zawodnikiem Broendby. Dla tego klubu zdobył 71 bramek w 124 ligowych spotkaniach.

Decyzja Polaka wywołała burzę. Podpisanie kontraktu z lokalnym rywalem Broendby zostało nawet porównane do transferu Luisa Figo z Barcelony do Realu Madryt.



Pikante transfer in Denemarken. Sterkhouder en aanvoerder Kamil Wilczek verruilt Brøndby, waar hij goed was voor 92 goals in 163 duels, voor stadgenoot en eeuwige rivaal FC Kopenhagen. Vergelijkbaar met de spraakmakende Luis Figo-transfer, maar dan in de Superligaen. https://t.co/mXelhY9Xb4 — Merijn Slagter (@Merijn_Slagter) August 6, 2020





Jeden z duńskich kibiców nazwał Wilczka "zdrajcą". Swój komentarz napisał w języku polskim.



zdrajca! pic.twitter.com/B4eNIXIUlF — Nicolai Rosenlund (@Bif5000) August 6, 2020





Bomba transferowa Pogoni

Michał Kucharczyk podpisał trzyletni kontrakt z Pogonią Szczecin. Skrzydłowy ostatnio rozstał się z Urałem Jekaterynburg i do ekipy Portowców trafił na zasadzie wolnego tranferu.



Mamy dla Was pewną informację!



Michał Kucharczyk nowym piłkarzem Pogoni Szczecin!



https://t.co/xiCoWivNqLpic.twitter.com/J5Def6bYOS — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 6, 2020





29-letni skrzydłowy przez dziewięć sezonów był piłkarzem Legii Warszawa. W tym czasie ze stołecznym klubem zdobył m.in. pięć tytułów mistrza Polski.

- W polskich realiach trudno jest mi wyobrazić sobie pozyskanie bardziej utytułowanego i doświadczonego w bojach piłkarza – powiedział szef pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk cytowany przez oficjalny serwis klubu ze Szczecina.

Trwa saga z Jadonem Sancho. Anglik łączony jest z Manchesterem United. Czerwone Diabły poważnie podchodzą do tematu i odejście skrzydłowego z Borussii Dortmund jest bardzo prawdopodobne. BVB już rozgląda się za jego następcą i ma na liście jednego kandydata. To zaledwie 15-letni Jamie Bynoe-Gittens z Manchester City, klubu, z którego do Dortmundu trafił Sancho.

Informację o zainteresowaniu juniorem podał "Bild". Oczywiście trudno przypuszczać, by Bynoe-Gittens od razu wskoczył do pierwszej drużyny BVB, ale już teraz nazywa się go "nowym Jadonem Sancho".

Nastolatkiem z Anglii interesują się również Barcelona i Real Madryt.

Javi Martinez na wylocie?

"Kicker" donosi o możliwym odejściu z Bayernu Monachium Javiego Martineza. W minionym sezonie 31-letni Hiszpan zmagał się z urazami i wystąpił w tylko 16 meczach Bundesligi. Doswiadczonym defensywnym pomocnikiem zainteresowane jest Rennes.