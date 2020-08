Transfery: "Guardiola nawet rzucając palenie będzie musiał myśleć o przyszłości Messiego"

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Sprawa Messiego nie schodzi z czołówek europejskich gazet i serwisów internetowych. Kryzys w Barcelonie, w wyniku którego legenda klubu ogłosiła zamiar znalezienia nowego pracodawcy, zmobilizował inne europejskie potęgi.

City z największymi szansami

Włoski dziennikarz CNN Tancredi Palmeri poinformował, że w przyszłym tygodniu w Barcelonie mają się pojawić przedstawiciele Manchesteru City, którzy są zdeterminowani do pozyskania argentyńskiego napastnika. Według Palmeriego City zarezerwowało w budżecie 200 mln euro na zakup Messiego, ale propozycja, jaką "The Citizens" zamierzają złożyć katalońskiemu klubowi może oprócz gotówki zawierać również ofertę któregoś z piłkarzy.

Manchester City musiałby się również zobowiązać do przedłużenia kontraktu z trenerem Pepem Guardiolą, którego obecna umowa wygasa z końcem sezonu 2020/21. Takie żądanie miałby wysunąć sam Messi, jak wynika z informacji "Mundo Deportivo". Oznaczałoby to, że napastnik do końca swojej kariery nie chciałby już pracować z innym szkoleniowcem. Jak nieco złośliwie konkludują dziennikarze hiszpańskiego dziennika, niebawem "Guardiola nawet rzucając palenie będzie musiał myśleć o przyszłości Messiego".



The Messi-meter 27 August



45% Manchester City

30% Barcelona

15% Inter

10% PSG — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 27, 2020

Zbrojenia w Serie A

Przyszłość gwiazdy Barcelony pozostaje niewiadomą, podobnie jak Thiago Silvy. Piłkarz PSG pożegnał się na Instagramie z paryskim klubem, ale oficjalnie wciąż nie został potwierdzony klub, w którym rozpocznie nowy sezon. Nieoficjalnie mówi się o Chelsea.



Wyjaśnia się natomiast przyszłość Zlatana Ibrahimovicia w Milanie. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport" negocjacje w sprawie wynagrodzenia piłkarza, które były ostatnią przeszkodą na drodze do przedłużenia umowy, zakończyły się zwycięstwem Ibry oraz reprezentującego go agenta Mino Raioli. Szwed za kolejny sezon w barwach Milanu ma zainkasować 7 mln euro. Podpisanie umowy jest według włoskich mediów kwestią godzin.

Bliski podpisania nowego kontraktu jest również Edin Dzeko, o którego zabiega Juventus. "Bianconeri" są gotowi zaoferować Romie między 10 a 15 mln euro. Do Turynu wybiera się również Weston McKennie, który od czterech lat był pomocnikiem Schalke 04. Włosi nie podjęli jednak jeszcze decyzji odnośnie zakupu Amerykanina. Juventus rozważa również możliwość jego wypożyczenia.