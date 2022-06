Bayern chce zatrzymać Lewandowskiego, ale ma już listę potencjalnych następców

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie końca swojej przygody z Bayernem Monachium. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron - powiedział na konferencji kapitan reprezentacji Polski. Jego słowa rezonują w całym piłkarskim świecie. Teoretycznie - jego kontrakt z mistrzem Niemiec jest ważny jeszcze przez rok. Jednak trudno w praktyce sobie wyobrazić współpracę, której nie widzi on sam.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Lewandowski jest zdeterminowany, by w najbliższym sezonie grać dla Barcelony, ale w Monachium ma jeszcze roczny kontrakt. Katalończycy złożyli za niego już dwie oferty. Ostatnia wynosiła gwarantowane 35 milionów euro i ewentualne 5 mln w bonusach. Bayern oczekuje jednak więcej, a przy okazji nie ustaje w wysiłkach, by przekonać Polaka do porzucenia chęci odejścia. Barcelona z nową ofertą za Lewandowskiego. "Wchodzimy w ważne dni negocjacji" Robert... czytaj dalej »

Dwóch kandydatów

Nadal trudno przewidzieć, jak zakończy się ta saga, ale wedle medialnych doniesień mistrzowie Bundesligi uważnie monitorują rynek w poszukiwaniu następcy "Lewego". Bayern poważnie wzmocnił już swoją ofensywę, pozyskując Sadio Mane z Liverpoolu, który z powodzeniem może grać zarówno na skrzydle, jak i na środku ataku. Na tym jednak nie koniec. Bawarczycy przyglądają się również bardziej perspektywicznym napastnikom z myślą o przyszłości.

Jak informuje niemiecki serwis tz.de pierwszym z nich jest Hugo Ekitike. 20-letnim Francuzem ze Stade Reims poważnie interesuje się Newcastle United dysponujące ogromnymi środkami po zmianie właściciela. Mierzący 190 cm wzrostu napastnik nie spieszy się jednak z podjęciem decyzji, czekając na propozycje czołowych europejskich klubów. Oprócz Bayernu obserwują go też m.in. ekipy Realu Madryt i Paris Saint-Germain. W minionym sezonie zdobył on 10 bramek w 23 występach w Ligue 1.

Kolejnym kandydatem na liście monachijczyków według dziennika "Record" ma być 21-letni Portugalczyk Goncalo Ramos. Jego kontrakt w Benfice obowiązuje do 2026 roku, a klauzula odejścia wynosi 120 mln euro. Lizbończycy ponoć są jednak gotowi do negocjacji, jeśli ktoś będzie gotowy zapłacić około 40 mln euro. Bayern może uzyskać podobną kwotę, sprzedając Lewandowskiego. Ekspert od rynku transferowego, Fabrizio Romano informował niedawno, że w przypadku niepowodzenia negocjacji z Barceloną do gry o Polaka mają wkroczyć Chelsea i PSG.