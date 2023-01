Transferowy hit Bayernu Monachium. Potwierdził pozyskanie Cancelo

- Wypożyczyliśmy go do końca sezonu z opcją pierwokupu - ogłosił we wtorek dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

Gorąco w Monachium. Kolejna wpadka Bayernu Bayern Monachium... czytaj dalej » Ostatnie 3,5 roku Cancelo spędził na Etihad Stadium. Dwukrotnie wygrał Premier League, dwukrotnie był też w jedenastce sezonu. W ostatnim czasie zaczął jednak szukać nowych wyzwań.

- Joao to piłkarz, o którym myśleliśmy od jakiegoś czasu, ponieważ bardzo doceniamy jego umiejętności. Ze swoim ofensywnym usposobieniem i dynamiką znakomicie pasuje do naszego stylu gry, a ze swoim podejściem i doświadczeniem bardzo dobrze pasuje do naszego zespołu - podkreślił dyrektor sportowy Bawarczyków.

28-letni piłkarz jest uniwersalnym obrońcą, może grać zarówno na lewej, jak i prawej obronie. Już nie może doczekać się występu w barwach klubu z Monachium.



FC Bayern have signed João Cancelo on loan from Manchester City until the end of the season#MiaSanMia#ServusJoão — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 31, 2023





"Ja też jestem głodny sukcesów"

- Ten klub żyje po to, by zdobywać tytuły, i robi to co roku. Ja też jestem głodny sukcesów. Dam z siebie wszystko Bayernowi - zapewnił na oficjalnej prezentacji.

Z Cancelo w składzie Bayern ma odzyskać równowagę w Bundeslidze. W dalszym ciągu prowadzi w tabeli, ale nie wygrał od mistrzostw świata, remisując kolejno z Lipskiem, Kolonią i Eintrachtem Frankfurt po 1:1, a jego przewaga nad drugim Unionem stopniała do jednego punktu.

Według mediów Portugalczyk ma klauzulę wykupu w wysokości 70 mln euro.