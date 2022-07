Egzotyczna propozycja dla Krychowiaka. "Oferta na stole"

FIFA na dłużej zawiesza kontrakty w Rosji i Ukrainie Kontrakty... czytaj dalej » Krychowiak podpisał lukratywną umowę z klubem z Krasnodaru w sierpniu 2021 roku. Kontakt w ramach którego Polak zarabia ponoć trzy miliony euro za sezon, obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Szybko wyjechał

Po rozpoczęciu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, Krychowiak był jednym z pierwszym zawodników, którzy opuścili zespół. Na zasadzie wypożyczenia dokończył sezon w AEK Ateny. W greckiej ekstraklasie rozegrał dziewięć meczów - strzelił dwa gole i miał dwie asysty.

- Najważniejsze jest dla mnie, aby grać, bo to sprawia mi przyjemność. Mistrzostwa świata są pod koniec roku i każdy zawodnik marzy, aby na niego pojechać. Trudno mi przewidzieć, jak się to wszystko potoczy. Na dzisiaj wiem, że muszę wrócić do Rosji i zacząć tam przygotowania. Muszę porozmawiać z klubem i zobaczyć, jak oni to widzą - mówił zawodnik podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski.

Kilka dni temu doświadczony pomocnik wrócił do Krasnodaru, ale wszystko wskazuje na to, że nie zostanie w zespole.

Al Shabab have opened talks to bring former PSG midfielder Grzegorz Krychowiak to Saudi Arabia. The proposal is already on the table, up to the player. #transfers



Krychowiak spent last months on loan to AEK Athens. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022

Zazwyczaj dobrze poinformowany w sprawie transferów włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że były piłkarz m.in. PSG i Sevilli ma propozycję z Al-Shabab z Arabii Saudyjskiej. "Propozycja leży na stole" - napisał.

W poprzednim sezonie Al-Shabab była czwarta w tamtejszej ekstraklasie. Sytuacja Polaka powinna się wyjaśnić w ciągu najbliższych dni.

Dalszą karierę w Rosji wybrał za to Maciej Rybus. On Lokomotiw Moskwa, w którym jeszcze do 2021 roku występował razem z Krychowiakiem, zmienił na Spartak.