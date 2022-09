Gorący dzień w Barcelonie. Aubameyang porozumiał się z Chelsea

Piłkarz Barcelony pobity, transfer niepewny. "Nie jesteśmy bezpieczni nawet w swoim domu" Pierre-Emerick... czytaj dalej » O odejściu Aubameyanga mówi się od kilku tygodni. Napastnik reprezentacji Gabonu przeszedł do Barcelony w styczniu tego roku za darmo po tym, jak za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Arsenalem.

Obecnie, po przyjściu Roberta Lewandowskiego oraz Raphinhi, stał się jedynie rezerwowym w hiszpańskim klubie. Ten za wszelką cenę chce się pozbyć nie dość, że zbędnych piłkarzy, to jeszcze takich, którzy obciążają klubowy budżet.

Alonso i Bellerin

Według świetnie poinformowanego włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, Barcelona dogadała się już z Chelsea w sprawie transferu 33-latka, który na Stamford Bridge ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. W Londynie spotka swojego trenera z czasów pracy w Borussii Dortmund Thomasa Tuchela. O porozumieniu informuje także Reuters.

Za napastnika Duma Katalonii ma otrzymać 14 milionów euro, a dodatkowo lewego obrońcę Chelsea Marcosa Alonso, o którego zabiegała całe lato.



Pierre Aubameyang to Chelsea and Marcos Alonso to Barça: here we go! Full agreement completed. €14m fee to Barcelona. #DeadlineDay



More: Aubameyang will fly to London around 5pm! Two year deal + one more option.



Alonso in Spain to undergo medical and sign three year deal. pic.twitter.com/nILbmEk8G8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

Na drugą stronę defensywy do Barcelony trafia Hector Bellerin. Hiszpan, który grał ostatnio na wypożyczeniu w Realu Betis (z Arsenalu) przeniesie się do stolicy Katalonii za darmo, podpisując roczny kontrakt. Sprowadzenie Alonso i Bellerina potwierdził już na kanale Jijantes FC na platformie Twitch prezydent Barcy Joan Laporta.



Hector Bellerín to Barcelona, here we go! Been told it’s all agreed, one year contract with NO option for further season. Bellerín will sign until June 2023 in the next hours. #FCB#DeadlineDay



Medical scheduled, contract will be terminated by mutual consent with Arsenal. pic.twitter.com/4ezoTWm2vH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022





27-latek wypełni lukę po Sergino Descie, który z kolei zostanie wypożyczony do AC Milan. Amerykanin w czwartek przechodził w Mediolanie testy medyczne. Jeśli mistrz Włoch zdecyduje się na wykupienie prawego defensora, będzie musiał liczyć się z wydatkiem 20 mln euro.



Sergiño Dest has arrived in Italy. He will now complete his medical before the signing with AC Milan on an initial loan.



( @DiMarzio)#DeadlineDaypic.twitter.com/Jh6tU1PpbD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2022





A to nie koniec transakcji tego dnia. Z Barceloną oficjalnie kontrakt rozwiązał Martin Braithwaite. Umowa duńskiego napastnika miała obowiązywać do czerwca 2024 roku, ale piłkarz nie mieścił się w planach trenera Xaviego Hernandeza.

Agreement to terminate Martin Braithwaite's contract with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

"To był zaszczyt reprezentować ten klub. Zawsze dawałam z siebie wszystko dla fanów i klubu i na zawsze będę wdzięczny za okazane wsparcie" - napisał na Twitterze Braithwaite.

Wszystko wskazuje na to, że piłkarz nie opuści Barcelony. 31-latek ma podpisać trzyletni kontrakt z Espanyolem, czyli rywalem zza miedzy.



It’s been an honour to represent this club. I have always given my best for the fans and the club and I will forever be grateful for the support shown pic.twitter.com/DUMW8zk6AJ — Martin Braithwaite (@MartinBraith) September 1, 2022





W większości czołowych ligi europejskich kluby mogą pozyskiwać nowych zawodników do końca czwartku. Władze Barcelony od samego rana w pocie czoła pracują nad ostatnimi ruchami. Wciąż nie wiadomo, co z odejściem Memphisa Depaya i Miralema Pjanicia.

Niespodziewany transfer na koniec?

Doskonale zorientowany na rynku piłkarskim dziennikarz Gerard Romero przekazał, że wicemistrz Hiszpanii sprawdza jeszcze możliwość przeprowadzenia "niespodziewanego transferu".