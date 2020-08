Doniesienia transferowe. Decyzja Messiego może wywołać efekt domina

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Prawie miliard w błoto. Szalone zakupy Barcelony i wstyd w Lidze Mistrzów Nadszedł czas... czytaj dalej » Oczy niemal całego piłkarskiego świata są w poniedziałek zwrócone na Barcelonę. Po kompromitującej porażce 2:8 z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w katalońskiej drużynie spodziewana jest karuzela zmian personalnych.

Najgorętszym nazwiskiem na transferowej giełdzie jest obecnie Leo Messi, a wizje pozyskania Argentyńczyka chodzą po głowie działaczom i kibicom Manchesteru City, którzy marzą o ponownej współpracy duetu Messi-Guardiola. Według "Daily Mirror" szefowie City są zdeterminowani w pozyskaniu napastnika Blaugrany. Wierzą, że pozwoliłoby to w końcu przełamać impas i przebrnąć przez ćwierćfinały Ligi Mistrzów.

Możliwe zamieszanie na trenerskim rynku

Ewentualny transfer Messiego pod skrzydła Pepa Guardioli mógłby również przedłużyć szanse szkoleniowca na pozostanie w City. Na razie konsekwentnie unika on deklaracji co do swojej przyszłości po sezonie 2020/21, kiedy wygaśnie jego kontrakt z klubem. Na Etihad Stadium rozglądają się już za jego ewentualnym następcą, a wśród potencjalnych kandydatów coraz częściej wymieniany jest Mauricio Pochettino.

Były menedżer Tottenhamu jest jednak również na radarze Barcelony, gdyby ta nie porozumiała się z Ronaldem Koemanem. To właśnie Holender jest najczęściej wskazywany jako ten, który zastąpi na ławce trenerskiej Dumy Katalonii Quique Setiena. Jego dni w Barcelonie, a niewykluczone, że już tylko godziny, są zdaniem większości obserwatorów policzone.

Nie tylko Messi może opuścić szeregi katalońskiej drużyny. Urugwajski dziennikarz Enzo Olivera zasugerował w niedzielę, że działacze Ajaksu Amsterdam szykują ofertę dla Luisa Suareza. Byłby to powrót Urugwajczyka do drużyny, w której grał na początku swojej kariery i której kibice wciąż darzą go dużym sentymentem.



Lo dije en el @Polideportivouy hay intención en el Ajax de fichar a Luis Suárez. Hizo historia y el hincha lo ama. Vendrá propuesta del club holandés. Si el jugador quiere salir y el Barça cede, puede volver a Holanda. Decide el goleador, tiene contrato hasta junio 2021 https://t.co/zUhxZZ7j2u — ENZO OLIVERA (@EnzoOlivera) August 16, 2020





Nowy tydzień może się okazać kluczowy nie tylko dla losów Barcelony, ale również Milanu, który negocjuje przedłużenie kontraktu ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Czasu na decyzje jest coraz mniej, bowiem kolejny sezon Serie A startuje już za tydzień. Tymczasem różnica w oczekiwaniach stron jest znacząca. Złożona przez klub oferta opiewa na 5 mln euro plus bonusy. Piłkarz oczekuje podstawowego wynagrodzenia na poziomie 7,5 mln euro.

Wokół pieniędzy toczy się również dyskusja między Juventusem a Paulo Dybalą, który wciąż nie podjął decyzji odnośnie swojej przyszłości. Piłkarz, którego kontrakt z klubem kończy się w przyszłym sezonie, oczekuje podwojenia dotychczasowych zarobków do blisko 15 mln euro i zapewnienia kluczowej roli w zespole.

Te żądania dość mocno rozmijają się z oczekiwaniami klubu, który nie dość, że nie zamierza piłkarzowi tak dużo płacić, to dodatkowo nie jest w stanie zagwarantować Dybali spełnienia drugiego warunku. Wizja gry, jaką przedstawił nowy trener Bianconerich Andrea Pirlo opiera się na Cristiano Ronaldo, dla którego poszukiwany jest partner w ataku. Portugalczyk najchętniej w tej roli widziałby byłego kolegę z Realu Madryt Karima Benzemę.