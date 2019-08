17 lat w Europie wystarczy. Dani Alves wrócił do ojczyzny

Alves kolekcjoner. Bezrobotny 36-latek zgarnął 40. trofeum w karierze Ma 36 lat, jest... czytaj dalej » W czerwcu Alves poinformował, że opuszcza Paris Saint-Germain. W tym zespole występował od 2017 roku i zdobył z nim dwukrotnie mistrzostwo i raz Puchar Francji.

Alves: mogłem wybrać dowolne miejsce

Teraz były piłkarz m.in. Sevilli, Barcelony i Juventusu Turyn ogłosił, że po 17 latach wraca do Brazylii i zagra w Sao Paulo FC.



- Mogłem wybrać dowolne miejsce, ale zdecydowałem się wrócić do Brazylii, do mojego kraju - przyznał.



W reprezentacji Alves rozegrał 115 meczów. Na przełomie czerwca i lipca w roli kapitana, w miejsce kontuzjowanego Neymara, poprowadził drużynę narodową do zwycięstwa w Copa America. Został także uznany najlepszym zawodnikiem turnieju w Brazylii.



O @rai10oficial já sabia! #DaniEstáAquipic.twitter.com/HWk9LcpN6R — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2019





Lista trofeów Daniego Alvesa:

3 x Liga Mistrzów

2 x Puchar UEFA (dziś Liga Europy)

4 x Superpuchar Europy

3 x klubowe mistrzostwo świata

6 x mistrzostwo Hiszpanii

5 x Puchar Hiszpanii

5 x Superpuchar Hiszpanii

1 x mistrzostwo Włoch

1 x Puchar Włoch

2 x mistrzostwo Francji

1 x Puchar Francji

1 x Puchar Ligi Francuskiej

2 x Superpuchar Francji

2 x Puchar Konfederacji

2 x Copa America