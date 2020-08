Doniesienia transferowe. Sancho zostanie w Dortmundzie? Arsenal chce pozbyć się Oezila

115 milionów euro - tyle ponoć jest w stanie zapłacić Manchester United za utalentowanego i świetnie spisującego się w Borussii Dortmund Jadona Sancho. Czy Anglik wróci do swojej ojczyzny?

Ukrainiec Wołodymyr Kostewycz odejdzie z Lecha Poznań do Dynama Kijów. Do transferu lewego obrońcy dojdzie jednak dopiero w styczniu. Lech nie zarobi na nim ani grosza, ponieważ w grudniu wygasa jego kontrakt. W minionym sezonie 27-latek rozegrał 27 meczów w Ekstraklasie, w których zdołał zaliczyć pięć asyst.

Jak poinformowała "La Gazzetta dello Sport" Zlatan Ibrahimović może w tym tygodniu podpisać nowy kontrakt z AC Milan. Szwed chciałby zarabiać 6 milionów euro za sezon. Klub z Mediolanu może mieć problem ze spełnieniem jego warunków, ale wiele wskazuje na to, że przystanie na pensję w okolicach 5 mln za sezon. Dodatkowy milion mógłby być ewentualnie zapisany w bonusach.

Tottenham jest zdecydowany na transfer Ainsleya Maitland-Nilesa - poinformował "The Sun". Wszystko przez fakt, że Arsenal poszukuje środków na transfery, dlatego jest gotowy sprzedać swojego pomocnika nawet do największego rywala. Skrzydłowy wyceniany jest na około 30 milionów funtów.

Andy Robertson z Liverpoolu wreszcie doczeka się zmiennika. Dziennikarze "The Independent" poinformowali, że Liverpool interesuje się lewym obrońcą Olympiakosu Pireus Konstantinosem Tsimikasem. 24-letni Grek ma kosztować niecałe 12 milionów funtów. Wcześniej Liverpool zabierał o piłkarza spadkowicza Premier League Norwich. Chodzi o Jamala Lewisa, za którego Kanarki zażyczyły sobie 20 milionów funtów, co zniechęciło Liverpool.

Arsenal robi wszystko, by sprzedać Mesuta Oezila - podaje dziennik "Daily Mirror". Podobno Kanonierzy są gotowi nawet spłacić kontrakt Niemca, który wygasa za rok. Obecnie pomocnik może liczyć na 350 tysięcy funtów tygodniowo. Sprzedaż Oezila może być jednak trudna, ponieważ na rynku po prostu brakuje na niego chętnych. Trener Mikel Arteta również nie zamierza korzystać z jego usług.

Deadline Day am 10. August! Der #BVB fliegt mit Jadon #Sancho ins Trainingslager nach #Bad Ragaz. Ist der Wechselpoker mit #Manchester United damit beendet? Zweifel bleiben: https://t.co/6cEBLfUS8D (Foto: @RN_Florian ) pic.twitter.com/yLZ8F36YHY

Manchester United nie zdecydował się zapłacić 120 milionów euro za transfer Jadona Sancho. Wcześniej władze Borussii Dortmund poinformowały, że zespół z Old Trafford ma czas na zakup młodego Anglika do 10 sierpnia. Cena okazała się jednak zbyt zawrotna, a Borussia nie zgodziła się na mniejszą kwotę oraz ewentualne bonusy za piłkarza, które byłyby zawarte w umowie między klubami. Zdaniem lokalnego niemieckiego dziennika "Ruhr Nachrichten" obie strony od dłuższego czasu nie kontaktowały się ze sobą.

Autor: Skrz/TG / Źródło: eurosport.pl, La Gazetta dello Sport, As, The Independent, Daily Mirror, Ruhr Nachrichten, The Sun